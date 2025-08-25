KUBO is een samenwerking aangegaan met Underground Forest, een organisatie die bouwen op houten heipalen combineert met langdurige opslag van CO 2 . Deze innovatieve benadering van fundering sluit naadloos aan bij KUBO’s ambitie om actief bij te dragen aan een duurzamere wereld. Het eerste project waarin deze oplossing wordt toegepast is de nieuwbouw van groentekwekerij ACRES aan de Groeneweg in ’s-Gravenzande. Deze pilot vormt het startpunt voor verdere toepassing van het concept in kasbouwprojecten binnen Nederland.

Funderen met klimaatvoordeel

Houten funderingspalen vormen het hart van het concept van Underground Forest. Deze palen zijn gemaakt van fijnsparren die tijdens hun groei grote hoeveelheden CO 2 opnemen. Wanneer het hout eenmaal in de bodem is geplaatst, onder het grondwaterniveau, blijft de opgeslagen koolstof daar voor zeer lange tijd bewaard. Hierdoor ontstaat een nieuwe manier om CO 2 structureel aan de atmosfeer te onttrekken, gecombineerd met een functionele toepassing in de bouw.

Het hout dat voor deze funderingspalen wordt gebruikt, is afkomstig uit duurzaam beheerde bossen en voldoet aan PEFC-certificeringseisen. Daarmee wordt gewaarborgd dat het gebruik van bomen als heipalen niet leidt tot netto verlies van bos. Underground Forest werkt hierin samen met toonaangevende ketenpartners, waaronder HuetBois (de grootste leverancier van houten heipalen aan Nederland) transporteurs, aannemers en gespecialiseerde heiers.

Financiële beloning via de vrijwillige koolstofmarkt

Naast het klimaatvoordeel biedt de toepassing van houten heipalen ook een economisch voordeel voor de opdrachtgever. De opgeslagen CO 2 wordt omgezet in verhandelbare carbon credits. Deze credits vertegenwoordigen een concrete waarde op de vrijwillige koolstofmarkt en worden verkocht aan bedrijven die hun resterende uitstoot willen compenseren.

Per ton CO 2 die permanent wordt verwijderd, wordt één carbon credit uitgegeven. De opbrengst uit de verkoop van deze credits wordt gedeeld met de eigenaar van het perceel waarop gebouwd wordt, in veel gevallen de klant van KUBO. De enige handeling die hiervoor vereist is, is het eenmalig overdragen van de rechten op de credits aan Underground Forest. Er zijn geen kosten, aanvullende verplichtingen of verdere acties nodig van de eigenaar. Alle transacties worden geregistreerd in een openbaar register en zijn volledig transparant.

Dankzij de langdurige conservering van hout in veen- en kleigrond is er sprake van hoogwaardige credits met een hoge geloofwaardigheid. Dit maakt ze aantrekkelijk op de internationale markt, waar de opbrengst doorgaans hoger ligt dan op de lokale markt. Underground Forest investeert actief in het ontsluiten van die markt, zodat de waarde van elk project maximaal benut wordt.