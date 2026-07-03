De Kraft Heinz-fabrieken in Europa draaien nu op 100% hernieuwbare elektriciteit, vier jaar nadat het bedrijf zijn eerste investering in windenergie deed. Kraft Heinz heeft acht fabrieken in Europa – in het Verenigd Koninkrijk, Nederland, Frankrijk, Polen en Spanje – waar 840.000 ton sauzen, specerijen en conserven worden geproduceerd voor merken als Heinz, Orlando, Honig, Lea & Perrins, Bénédicta en Pudliszki. De locaties in het Betuwse Elst en in Utrecht spelen volgens het bedrijf een sleutelrol in deze energietransitie.

Deze mijlpaal werd bereikt dankzij een aantal initiatieven op het gebied van hernieuwbare energie, waaronder een virtuele stroomafnameovereenkomst van 12 jaar met Repsol, een wereldwijd actief energiebedrijf met vestiging in Madrid, Spanje, dat actief is in meer dan 20 landen.

Inspanningen voor decarbonisatie

Als onderdeel van de inspanningen om de CO2-uitstoot van zijn activiteiten te verminderen, heeft Kraft Heinz geïnvesteerd in diverse projecten in Europa, waaronder koolstofarm transport, zoals blijkt uit de tien nieuwe vrachtwagens op bio-LNG in het Europese wagenpark.

Deze vrachtwagens stoten 90% minder CO2 uit dan conventionele voertuigen en bedienen markten in de Benelux.

Kraft Heinz heeft ook de opwekking van zonne-energie opgeschaald met de installatie van nieuwe panelen bij de productie- en magazijnfaciliteiten in Nederland en het Verenigd Koninkrijk.

Daarnaast heeft de Kraft Heinz-fabriek in Kitt Green, in het Verenigd Koninkrijk, de afhankelijkheid van aardgas voor waterverwarming verminderd, waardoor het gasverbruik met 15% is gedaald.

Het bedrijf investeert ook in windenergie en koolstofarme technologieën om zijn duurzaamheidstraject verder te bevorderen.

‘We blijven prioriteit geven aan efficiënt gebruik van hulpbronnen’

Michiel de Jonge, vicepresident Europese activiteiten bij Kraft Heinz, zei over de prestaties van de groep: “Deze mijlpaal – het bereiken van 100% hernieuwbare elektriciteitsconsumptie in Europa – is een voorbeeld van de investeringen die Kraft Heinz doet in zijn Europese activiteiten. Onze fabrieken, waar enkele van ’s werelds meest iconische voedingsmerken worden geproduceerd, spelen een cruciale rol in het decarboniseren van onze activiteiten en het verkleinen van onze ecologische voetafdruk. Met dit doel voor ogen blijven we prioriteit geven aan efficiënt gebruik van hulpbronnen en hernieuwbare energiebronnen die de gezamenlijke ambitie van Europa voor een duurzamere toekomst voor voedsel ondersteunen.”