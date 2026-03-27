Spectral, een in Amsterdam gevestigd energietechnologiebedrijf, breidt zijn aanwezigheid in Polen uit met diverse grootschalige projecten voor Axpo, de grootste energieproducent van Zwitserland en een internationale leider in energiehandel en de marketing van zonne- en windenergie. De twee bedrijven werken sinds 2022 samen en hebben projecten gerealiseerd in Nederland, België, Frankrijk, Oostenrijk en nu dus ook in Polen. De Poolse projecten omvatten 24 MW / 56 MWh aan batterijopslag en een groeiende pijplijn van hernieuwbare energie- en opslagprojecten, wat een belangrijke stap markeert in Axpo’s volgende generatie Virtual Power Plant (VPP)-activiteiten.

Het Poolse energiesysteem ondergaat een snelle transformatie. Met de ambitie om het aandeel hernieuwbare energie te verdubbelen tot 56% in 2030, schaalt het land de wind- en zonne-energiecapaciteit in hoog tempo op. De groei van de opwekking van hernieuwbare energie creëert een grotere behoefte aan regelbare activa en digitale infrastructuur die in staat zijn om balanceringsreserves te leveren aan de Poolse netbeheerder (TSO), PSE. Spectral levert de infrastructuur voor Axpo bij diverse grote projecten, waaronder het eerste operationele batterij-energieopslagsysteem (BESS) van Polen.

Spectral ondersteunt Axpo’s VPP-activiteiten met STELLAR

Axpo zet STELLAR, het end-to-end VPP-platform van Spectral, in voor al haar Poolse projecten als de ruggengraat van haar virtuele energiecentrale. STELLAR is ontworpen om te leveren, en doet dat al voor de operationele BESS-installatie:

● Realtime monitoring en data-acquisitie van de installatie

● Actieve besturing via setpoints en schema’s

● Directe (Load-Frequency Control) LFC-integratie met PSE

● Uitvoering van balanceringsdiensten

● 24/7 operationele ondersteuning

Samen stellen deze mogelijkheden Axpo in staat om zowel wind- als batterij-installaties te exploiteren als regelbare, marktklare resources binnen één VPP-portfolio in Polen.

Projectoverzicht

Spectral integreert Polen’s eerste grootschalige 24 MW / 56 MWh BESS

Axpo heeft het 24 MW / 56 MWh Nowe Czarnowo-batterijsysteem, ontwikkeld door Energix Group, in gebruik genomen. Het batterijsysteem is het eerste operationele batterij-energieopslagsysteem (BESS) op utiliteitsschaal in Polen en is volledig geïntegreerd in Axpo’s door STELLAR aangedreven virtuele energiecentrale (VPP). Het batterij-energiebeheersysteem (EMS) van STELLAR stelt Axpo in staat de energievoorziening te verdelen over de energie- en ondersteunende dienstenmarkten, waarbij groothandelshandel wordt gecombineerd met de levering van balanceringsreserves aan PSE. De batterij vormt een cruciale bouwsteen voor Axpo’s groeiende portfolio van VPP’s in Polen.

Een groeiende pijplijn van hernieuwbare energie- en opslagactiva

Axpo breidt actief haar portfolio van VPP’s in Polen uit met extra hernieuwbare energie- en opslagactiva op STELLAR. Dit omvat verschillende windparken op utiliteitsschaal die worden geïntegreerd als individueel regelbare planningseenheden. Zodra ze zijn gekwalificeerd voor de balanceringsmarkt, kunnen de windparken ondersteunende diensten leveren aan PSE via directe LFC-integratie, waardoor ze actief beheerde balanceringsactiva worden binnen Axpo’s groeiende VPP-portfolio.

De infrastructuur bouwen voor de energietransitie in Polen

Met het eerste project dat live gaat, demonstreert Spectral haar vermogen om de digitale infrastructuur te leveren die nodig is voor grootschalige VPP-activiteiten in veeleisende balanceringsomgevingen. Dit biedt Axpo een schaalbare basis om haar portfolio uit te breiden in de groeiende Poolse markt voor hernieuwbare energie.

“Het bouwen van een schaalbare virtuele energiecentrale vereist de juiste technologiepartner. Met STELLAR geeft Spectral ons de controle, het inzicht en de marktconnectiviteit die we nodig hebben om een ​​groeiende en diverse portefeuille van hernieuwbare energie- en opslagactiva te beheren als één geïntegreerde VPP.”

Kacper Rzeńca, Balancing Manager, Axpo Polska: “STELLAR is een verticaal geïntegreerd VPP-platform dat 24/7 optimalisatie voor meerdere markten en activa mogelijk maakt. In samenwerking met Axpo zetten we deze mogelijkheden om in meetbare waarde: grotere flexibiliteit, hogere inkomsten uit activa en een veilige systeemintegratie. Dit is een mijlpaal voor de Poolse markt, van de integratie van het eerste batterij-energieopslagsysteem op nutsbedrijfsschaal tot het bouwen van een schaalbare VPP-infrastructuur die klaar is voor de snelle groei van batterijen en hernieuwbare energie.”

Philip Gladek, oprichter en Chief Growth Officer, Spectral: Voor Spectral is Polen een belangrijke stap in haar internationale groeitraject. Het bedrijf, dat in 2015 in Amsterdam werd opgericht, heeft STELLAR inmiddels aangesloten op meer dan 3 GW aan hernieuwbare energiebronnen en meer dan 500 MWh aan batterijopslag in heel Europa.