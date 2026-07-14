Voor het eerst ooit leverde zonne-energie in juni een kwart van de elektriciteit in de EU. Zonne-energie genereerde in juni 2026 een recordhoeveelheid van 52 TWh aan elektriciteit, goed voor 25% van de maandelijkse productie in de EU. Dit overtrof het vorige maandrecord van 47 TWh (23%) in mei 2026.

Zonne-energie was in juni de grootste individuele energiebron in de EU, vóór kernenergie (21%), gas (15%), windenergie (14%) en waterkracht (12%), terwijl steenkool slechts 8% van de productie voor zijn rekening nam. Dit is pas de derde maand dat zonne-energie de grootste energiebron in de EU is, na juni 2025 en mei 2026.

De recordproductie van zonne-energie in Europa viel samen met een relatief hoge vraag naar elektriciteit in de zomer, mede door de vraag naar koeling als gevolg van recordhittegolven. Zonne-energie hielp de stroomvoorziening op peil te houden, terwijl andere energiebronnen het moeilijk hadden in de hete en windstille omstandigheden.

Door het hoge tempo van de installaties bloeit de zonne-energiesector op

Deze mijlpaal volgt op een periode van extreem snelle groei in de afgelopen vijf jaar. In juni 2021 genereerde zonne-energie slechts 10% van de elektriciteit (21 TWh).

In de EU is de zonne-energieproductie tussen 2021 en 2025 elk jaar met meer dan een vijfde gegroeid – de snelste groei van alle energiebronnen. Dit is voornamelijk te danken aan het hoge tempo van de installaties, met 65,1 GW aan nieuwe capaciteit die in 2025 wordt geïnstalleerd.

Zonne-energie breekt nieuwe records in EU-landen

De groei van zonne-energie is zichtbaar in alle EU-lidstaten. Tot nu toe hebben achttien EU-landen in 2026 nieuwe maandelijkse records gevestigd voor het percentage elektriciteit uit zonne-energie.

In Spanje werd in juni 2026 voor het eerst meer dan een derde van de elektriciteit opgewekt door zonne-energie (34%). Het stimulerende beleid voor hernieuwbare energie in Spanje heeft de uitrol versneld en heeft bijgedragen aan een besparing van € 10 per maand op de energierekening tijdens de energiecrisis na de oorlog tussen de VS en Israël met Iran.

In Duitsland werd in mei voor het eerst meer dan een derde van de elektriciteit opgewekt door zonne-energie (33%), met een aandeel van 36% in juni.

Polen wekte in juni bijna een kwart van de elektriciteit op met zonne-energie (24%). Ondanks dat Polen een van de grootste kolenverbruikers in de EU is, heeft het land ook een van de snelste groeipercentages voor zonne-energie in Europa gekend, met een toevoeging van meer dan 20 GW aan zonnecapaciteit tussen 2020 en 2025.