De broeikasgasemissies bij de bedrijven in het Rotterdamse haven industrieel cluster zijn in 2025 met 2,1 Mton (11%) toegenomen ten opzichte van 2024. Dat blijkt uit de emissiecijfers van de Nederlandse Emissieautoriteit (NEa). Dit kwam voornamelijk door de toename van elektriciteitsproductie. De hogere buitenlandse vraag naar elektriciteit leidde in 2025 tot hogere productie door de Rotterdamse kolen- en gascentrales die een belangrijke rol spelen in het Europees energiesysteem.

De broeikasgasemissies van bedrijven in de Rotterdamse haven bedragen 21,2 Mton in 2025. De vijf elektriciteitscentrales in het havengebied stootten in 2025 door de hogere productie samen 1,6 Mt (33%) meer broeikasgassen uit dan in het voorgaande jaar. Ook de productie van de vier raffinaderijen nam toe, wat leidde tot 0,3 Mton (4%) meer broeikasgassen ten opzichte van het jaar ervoor. Het aandeel van de haven in de nationale broeikasgasemissies in 2025 was 14,5%.

Export Nederlandse elektriciteit

In heel Nederland bereikte de productie van elektriciteit uit gas, kolen en zon een recordhoogte, evenals de export van elektriciteit naar Europese landen. In het buitenland waren centrales in onderhoud en werd minder elektriciteit uit waterkracht en wind opgewekt. Naar Duitsland werd bijna de helft meer uitgevoerd. De belangrijkste redenen hiervoor zijn een verminderde productie uit wind voor de Duitse kust en een verminderde productie in Zwitserland en Oostenrijk door een lager waterpeil. Naar België werd bijna een kwart meer elektriciteit uitgevoerd. Een belangrijke oorzaak is de verminderde elektriciteitsproductie in Belgische kerncentrales.

De 6% toename van de Nederlandse elektriciteitsproductie uit hernieuwbare bronnen als zon en wind was niet voldoende om aan de Europese vraag te voldoen. Daarom werd in heel Nederland meer elektriciteit uit kolen (+25%) en aardgas (+11%) geproduceerd. Ongeveer een kwart daarvan kwam uit Rotterdam. De kolencentrales in het Rotterdams havengebied produceerden in 2025 38% meer elektriciteit dan in 2024, de 3 gascentrales produceerden 25% meer. Dat leidde tot een vergelijkbare groei van de CO₂-uitstoot ten opzichte van 2024.

Totale CO2e emissies in 2025: 21,2 Mton (door afronding). Emissies overige broeikasgassen (0,1Mton).

Raffinage toegenomen en afvalverbrandingsinstallatie opgestart

De aanvoer en verwerking van ruwe olie in de haven nam in 2025 door hogere raffinagemarges in Noordwest-Europa toe, wat leidde tot 0,3 Mt (4%) meer uitstoot bij de vier raffinaderijen in het Rotterdams havengebied. Bij de overige sectoren in de haven was de uitstoot in 2024 0,3 Mt (32%) hoger dan in 2024. Een belangrijke oorzaak daarbij was het opnieuw opstarten van de afvalverbrandingsinstallatie, die na een brand in oktober 2023 een jaar stillag en sinds oktober 2024 weer in bedrijf is.

Hernieuwbare bronnen

Het Europese energiesysteem is onderling verbonden waardoor landen elkaars pieken en dalen in de productie dempen. Kolen- en gascentrales leveren regelbaar vermogen en spelen daarmee een belangrijke rol bij het balanceren van de elektriciteitsvoorziening. Wanneer de elektriciteitsvraag groter is dan het aanbod uit hernieuwbare bronnen, wordt deze vraag vaak ingevuld met aanvullende productie uit fossiele centrales, wat doorgaans gepaard gaat met een hogere CO₂-uitstoot. Die directe relatie tussen productie en CO₂-uitstoot verandert wanneer elektriciteit wordt gemaakt met hernieuwbare brandstoffen zoals biogas of biomassa in combinatie met CO₂-afvang en -opslag.