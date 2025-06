Vandaag hebben Cedris en Branchevereniging Kringloop Nederland hun samenwerking officieel bekrachtigd. Op een plek waar inclusie en circulariteit al dagelijks samenkomen, zetten Cor van der Wel, directeur Cedris, en Rachel Heijne, directeur BKN, hun handtekening. Bij Kringloop Amersfoort-Leusden, waar de ondertekening plaatsvond, bieden ze talloze werk- en ontwikkelplekken aan mensen met een ondersteuningsvraag. In samenwerking met partners als Cedris-lid Amfors maken zij dagelijks werk van de inclusieve arbeidsmarkt.

Met deze samenwerking slaan Cedris, de vereniging voor een inclusieve arbeidsmarkt en BKN, de branchevereniging voor kringlooporganisaties, de handen ineen. Samen geven zij een impuls aan zowel inclusiviteit op de arbeidsmarkt als de transitie naar een circulaire economie. Door samen op te trekken, versterken de organisaties elkaars impact – lokaal én landelijk. Hun gedeelde missie: iedereen doet mee, alles krijgt een tweede kans.

Impact op drie fronten

De samenwerking richt zich op het stimuleren van de circulaire economie door meer werkgelegenheid te creëren binnen hergebruik, reparatie en het behoud van grondstoffen. Rachel Heijne ziet dat daarin ontzettend veel kansen liggen voor mensen met een ondersteuningsvraag: “Door die groep waardevol werk te bieden bij kringlooporganisaties, zetten we gezamenlijk in op het vergroten van de inclusiviteit van de arbeidsmarkt.” De focus ligt daarbij ook op het versterken van sociale en circulaire initiatieven en het bevorderen van samenwerking tussen werkgevers, overheden en sociale partners om zo gezamenlijk te bouwen aan een duurzame samenleving.

Wat gaan we samen doen?

“Er is ontzettend veel kennis en kunde binnen de organisaties waarmee we elkaar kunnen versterken”, zegt Cor van der Wel. “Waar passend trekken we gezamenlijk op in lobby- en communicatieactiviteiten, zodat circulariteit en inclusie nadrukkelijker op de maatschappelijke en politieke agenda komen.” De organisaties delen kennis en ervaring via gezamenlijke sessies, workshops en bijeenkomsten, onder andere tijdens de algemene ledenvergaderingen van beide organisaties. Bovendien onderzoeken Cedris en BKN hoe zij gezamenlijk kunnen optrekken in de scholing en ontwikkeling van mensen met een ondersteuningsvraag, zodat talenten niet onbenut blijven. “Want daar gaat het allemaal om!”, aldus Cor.

Tekenmoment vol symboliek

Het bleef op deze dag niet alleen bij een pennenstreek, want Rachel en Cor staken direct na de ondertekening hun handen uit de mouwen. Ze zetten de samenwerking kracht bij door schouder aan schouder met de medewerkers met een ondersteuningsvraag mee te draaien op de werkvloer. Daar wordt namelijk duidelijk wat deze samenwerking écht betekent. De twee directeuren maakten zich typische kringloopvaardigheden eigen en kregen van dichtbij inzicht in de dagelijkse praktijk en de waarde van betekenisvol werk.

Symbolisch werd de ondertekende overeenkomst door een social enterprise gedrukt op bloemzaadpapier. De beide organisaties gaan deze op hun eigen kantoren planten in een bloempot uit de kringloop. Want net als de samenwerking zelf: wat je aandacht geeft, groeit en komt tot bloei.

Samen geven we mensen én materialen een nieuwe kans. Zo bouwen we aan een toekomst waarin werk voor iedereen vanzelfsprekend is – en hergebruik minstens zo normaal als nieuw.