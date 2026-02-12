Op basis van een nieuwe analyse concludeert Tennet dat het elektriciteitsnet in Flevopolder, Gelderland en Utrecht ondanks de maatregelen die al zijn genomen, zijn grenzen heeft bereikt. Dit betekent dat er krachtige interventies en aanvullende maatregelen nodig zijn in deze regio. Hier moet alle prioriteit aan worden gegeven. Alleen zo kunnen we grootschalige storingen en stroomuitval in deze provincies voorkomen. De komende maanden werken we samen met overheden, regionale netbeheerders en het bedrijfsleven deze interventies en maatregelen verder uit. Daarnaast valideert een onafhankelijk adviesbureau de uitkomsten van onze analyse. Als de maatregelen onvoldoende opleveren dreigt er deze zomer een aansluitstop voor kleinverbruik, zoals consumenten, MKB en projectontwikkelaars van woningbouw.

Robert Kuik, directeur Netwerkplanning TenneT: ‘Gezien de uitkomsten van de analyse zijn we genoodzaakt een stevige waarschuwing af te geven, omdat de situatie ten opzichte van vorig jaar opnieuw verslechterd is. Wij balen enorm deze waarschuwing te moeten brengen en realiseren ons dat dit mogelijk grote maatschappelijke en economische impact heeft voor deze regio’s. Alleen met krachtige interventies op korte termijn kunnen we de aansluitstop afwenden.’

Effecten maatregelen onvoldoende

De nieuwe analyse is gebaseerd op de meest actuele cijfers van ons en regionale netbeheerders Stedin en Liander over de ontwikkeling van het stroomgebruik bij bestaande klanten. Het was al bekend dat het stroomverbruik tijdens piekdrukte op het stroomnet hard stijgt, maar uit de analyse blijkt nu dat de maatregelen uit het maatregelenpakket deze stijging niet voldoende weten om te buigen. Hierdoor is de belasting van onze hoogspanningskabels en -stations dusdanig, waardoor de kans op grootschalige storingen steeds groter wordt.

Kuik: ‘We werken al geruime tijd samen met de regionale netbeheerders Stedin en Liander, overheden en het bedrijfsleven aan het maatregelenpakket om de druk op het volle elektriciteitsnet in Flevopolder, Gelderland en Utrecht te verlagen. Al deze initiatieven ten spijt gaat dit nog niet snel genoeg. En helaas zijn ook de noodzakelijke verzwaringen en uitbreidingen van het stroomnet waar we aan werken niet op tijd klaar.’

Vier krachtige interventies

Kuik: ‘We zijn verantwoordelijk om het elektriciteitsnet veilig en toegankelijk te houden voor iedereen en weten allemaal wat de maatschappelijke en economische impact is van stroomuitval. Dat moeten we zien te voorkomen. Daarom moeten we voor perspectief gezamenlijk op nationaal, provinciaal en lokaal niveau nog meer actie ondernemen dan we al doen.’

Er zijn vier krachtige interventies om dit scenario af te wenden en weer perspectief te creëren. Ten eerste is het noodzakelijk de realisatie van cruciale bouwprojecten in de Flevopolder, Gelderland en Utrecht te versnellen, waardoor meer ruimte op het stroomnet ontstaat. Een voorbeeld is het zo snel als mogelijk realiseren van hoogspanningsstation Utrecht-Noord. Dit hoogspanningsstation en bijbehorende verbindingen zijn essentieel voor de drie provincies. Ten tweede moeten de maatregelen in het maatregelenpakket geïntensiveerd en uitgebreid worden. Ten derde pleiten we voor een brede maatschappelijke en bestuurlijke discussie over de acceptatie van meer risico van het zwaarder belasten van het stroomnet om zo de druk op het net te verminderen. Tenslotte zien we dat het vermijden van piekdrukte op het elektriciteitsnet door huishoudens onderdeel is van de oplossing.

Inrichting regionale gebieden

De analyse laat zien dat de belasting van het hoogspanningsnet in elk van de drie provincies kritiek is, maar ook dat er lokale verschillen zijn. In sommige gebieden is de druk op het net kleiner dan in andere, waardoor er lokaal naar verwachting onder strikte voorwaarden mogelijkheden kunnen ontstaan om toch klanten aan te sluiten. Kuik: ‘Samen met de regionale netbeheerders, provincies, KGG en andere stakeholders kijken we naar de werking en inrichting van deze ‘focusgebieden’ zodat we gerichter kunnen sturen om overbelastingen effectief te mitigeren in de regio.’

Vol stroomnet

Deze urgente situatie is niet nieuw en speelt al sinds 2022 in de Flevopolder, Gelderland en Utrecht. Sindsdien komen grootverbruikers zoals bedrijven en instellingen die een nieuwe of zwaardere aansluiting op het stroomnet willen op een wachtlijst. Met de nieuwe werkwijze voor netbeheerders betekent dit dat ook kleinverbruikaansluitingen op dezelfde wachtlijst als grootverbruikers komen.

Vervolgstappen

Naast de validatie op de analyse zetten we intensief in op nadere uitwerking en duiding van de mogelijkheden in de regionale gebieden. Verder werken we samen met de betrokken partijen en zetten we maximaal in op de vier interventies om tot besluitvorming te komen. Uiterlijk in maart volgt een up