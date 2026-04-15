Deze week is Tork aanwezig op Interclean Amsterdam 2026, de belangrijkste vakbeurs voor schoonmaak- en hygiëneprofessionals wereldwijd. Op de eerste beursdag won het Tork-initiatief voor Inclusieve Hygiëne in sanitaire ruimtes de Amsterdam Innovation Award in de categorie ‘Sustainability & Environment’.

De uitdaging voor facilitair managers

Deze overwinning onderstreept de waardering voor het initiatief van Tork voor het wegnemen van (onzichtbare) barrières in sanitaire ruimtes. Het Tork-initiatief voor Inclusieve Hygiëne in sanitaire ruimtes maakt hygiëne toegankelijk voor iedereen. Door aanbevolen richtlijnen te delen die rekening houden met verschillende beperkingen en omstandigheden, helpt Tork organisaties om betere sanitaire ervaringen te creëren. Ervaringen die zowel bezoekers als bedrijfsresultaten ten goede komen.

“We zijn ontzettend trots dat ons initiatief voor inclusieve hygiëne in de openbare sanitaire ruimtes is bekroond met een prijs tijdens de Amsterdam Innovation Awards op Interclean 2026. Deze erkenning benadrukt onze voortdurende inzet om iedereen schone, toegankelijke en comfortabele toegang te bieden tot sanitaire voorzieningen,” zegt Anna Königson Koopmans, Marketing Director Segments bij Essity’s Professionele Hygiëne.

Tijdens de Keynote Opening die gisteren plaatsvond op Interclean, zei de jury: “Essity’s initiatief voor inclusieve hygiëne onderscheidde zich door verder te gaan dan enkel productinnovatie en specifiek aandacht te besteden aan inclusiviteit in openbare sanitaire ruimtes. Met dispensers die gecertificeerd zijn volgens de ‘Design for All’-normen, gecombineerd met toegankelijke verpakkingen en huidvriendelijke formules, streeft het initiatief ernaar de ervaring voor zowel gebruikers als schoonmaakprofessionals te verbeteren. De jury onderstreepte het potentieel van het project om het bewustzijn te vergroten en nieuwe maatstaven te zetten voor inclusiviteit binnen de gehele sector.”

Inzichten en kansen

De Tork Insights Survey, waaraan 11.500 mensen in 11 landen deelnamen, toont aan dat er een duidelijke kloof is tussen de behoeften van gebruikers en de kwaliteit van sanitaire ruimtes. De onderzoeksresultaten laten zien dat gebruikers wereldwijd tegen dezelfde obstakels aanlopen en duidelijke signalen afgeven:

Hoge verwachtingen: 74% van de ondervraagden verwacht een gemiddeld of hoog niveau van hygiëne.

Kloof in de praktijk: Er is werk aan de winkel; slechts 20% van de sanitaire ruimtes voldoet momenteel aan die verwachtingen.

Gevolgen van slechte ervaringen: 52% van de mensen onderneemt actie na een negatieve ervaring. Bezoekers dienen een klacht in of verlaten de locatie voortijdig.

Deze bevindingen laten zien dat bedrijven het risico lopen klanten te verliezen, negatieve online reviews te ontvangen en omzet mis te lopen. Tegelijkertijd biedt het facilitair managers de kans om sanitaire ruimtes opnieuw te bekijken: niet alleen als operationele noodzaak, maar als strategisch onderdeel van de totale gebruikerservaring die bijdraagt aan betere bedrijfsresultaten.

Foto: Van links naar rechts: Pernille la Lau, moderator – Anna Königson Koopmans, Marketing Director Segments bij Essity – Reneé Remijnse, Sustainability Communications Director bij Essity – Michelle Marshall, Hoofd van de jury Amsterdam Innovation Award.