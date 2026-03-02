Branchevereniging Kringloop Nederland (BKN) lanceert vandaag de Academie Kringloop Nederland, het nieuwe landelijke online leeromgeving voor alle medewerkers van de aangesloten kringlooporganisaties. Daarmee krijgen potentieel ruim 18.000 medewerkers toegang tot het platform gevuld met lesmateriaal toegespitst op het kringloopconcept. De kringloopsector is bij uitstek de plek waar men kan leren door te doen, voor de banen van nu en die van de toekomst.

De Academie is gebouwd rond drie ontwikkelthema’s: basis kringloopvaardigheden, circulaire vaardigheden en leidinggeven en begeleiden. Deze thema’s sluiten aan bij de veelzijdigheid van het werk in de kringloopbranche, waar dagelijks wordt gewerkt aan een fijne klantbeleving, hergebruik en sociale ondersteuning. De inhoud is georganiseerd in leerlijnen die bestaan uit modules met uiteenlopend lesmateriaal. Na afronding van modules en leerlijnen ontvangen deelnemers badges en certificaten, waarmee hun groei direct zichtbaar wordt.

Circulaire vaardigheden nemen een belangrijke plaats in binnen de Academie. Door medewerkers te trainen in waardebepaling, reparatie en het versterken van ambachtelijke vaardigheden, draagt de Academie bij aan het behouden en versterken van cruciale kennis in een circulaire economie. De kringloop wordt steeds veelzijdiger en opereert met een dynamische winkelformule waarin fietsenwerkplaatsen, naaiateliers, horeca en upcyclinginitiatieven allemaal een plek hebben. De Academie biedt kansen om bijpassende vaardigheden te ontwikkelen, juist voor een sector waar veel medewerkers een ondersteuningsvraag hebben en waar leren en werken vaak samengaan.

Er zijn 22 organisaties met 172 vestigingen die meedoen met de lancering. Na een pilotfase bij vier van hen, is de online omgeving nu klaar voor gebruik. De deelnemende organisaties zullen direct starten met het implementeren van de Academie binnen hun eigen organisatie. Het platform dankt zijn bestaan aan samenwerking: kennisdeling, praktijkervaring en input van BKN-leden vormen de basis. Het motto spreekt volgens Rachel Heijne, directeur-bestuurder van BKN, voor zich: “Leren doe je, met elkaar – dat vormt echt de kern van de Academie. Het biedt een omgeving waarin samen leren, ondersteuning en praktische toepasbaarheid centraal staan. Voor de banen van nu én die van de toekomst.”