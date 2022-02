De alom bekende SuperWifi punten van KPN hebben vanaf vandaag een nieuwe kleur. De witte punten zijn zwart geworden. Ze worden gemaakt van gerecycled plastic en zijn door hun zwarte uitvoering milieuvriendelijker te produceren en beter te recyclen. Daarnaast profiteren KPN klanten van een aantal technische verbeteringen. Zo zijn de zwarte SuperWifi punten uitgerust met de nieuwste standaard: Wifi 6 en beschikt elk punt over twee ethernetaansluitingen. Naast het nieuwste modem, de 4K iTV tuner en de simkaart, zijn nu ook de SuperWifi punten gemaakt van gerecycled materiaal. Hiermee zet KPN, één van de duurzaamste telecomproviders wereldwijd, opnieuw een stap richting het doel om in 2025 nagenoeg volledig circulair te zijn.

Minder plastic en circulair

“Om onze circulaire doelstelling te behalen, onderwerpen we alles in de keten aan onderzoek om te kijken waar we kunnen verduurzamen”, zegt Jean-Pascal Van Overbeke, Chief Consumer Market en lid van de Raad van Bestuur van KPN. Het vervaardigen van wit gerecycled plastic en de bijbehorende afwerklaag zorgt voor een grotere belasting van het milieu dan het maken van zwart plastic, zo blijkt in de praktijk. Met het vernieuwen van de SuperWifi punten was de keuze dan ook snel gemaakt. De nieuwe SuperWifi punten zijn 33 procent kleiner dan de vorige. Bovendien is het materiaal uiteindelijk ook weer te verwerken voor andere doeleinden. KPN reduceert daarmee niet alleen de berg plastic, maar gaat ook verder door verpakkingsmaterialen plastic-vrij te maken. “Daarmee komen we ook tegemoet aan een terechte wens van veel klanten op het gebied van duurzaamheid. We zien dat ruim de helft van de klanten aangeeft dat duurzaamheid een rol speelt in de keuze voor hun telecomprovider.” Leuke bijkomstigheid is dat veel klanten aangeven de ‘zwarte’ SuperWifi punten ook mooi te vinden.

Klaar voor de toekomst

De zwarte SuperWifi punten maken gebruik van de nieuwste generatie draadloos internet: Wifi 6. Wat 5G is voor mobiel internet, is Wifi 6 voor vast internet. Hierdoor is sneller internet voor meerdere apparaten tegelijkertijd mogelijk. Naast telefoons en laptops, zijn steeds meer apparaten thuis verbonden met het internet. Denk maar aan beveiligingsapparatuur of de slimme thermostaat. Dankzij Wifi 6 op de vernieuwde SuperWifi punten ervaren klanten dus een nog sneller, stabieler en meer storingsvrij wifi-signaal. Glasvezelklanten van KPN zijn dankzij Wifi 6 nog beter in staat hun apparaten van de beste symmetrische snelheden in huis te voorzien. Naast Wifi 6 is een extra ethernetpoort toegevoegd (2 poorten totaal) om belangrijke apparaten thuis eenvoudiger direct te verbinden.