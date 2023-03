MR MARVIS is officiëel een Certified B Corporation (B Corp) is. Als B Corp maakt het in Amsterdam gevestigde shorts- en broekenmerk deel uit van een wereldwijde gemeenschap van ondernemingen die voldoen aan hoge normen op het gebied van sociale impact en duurzaamheid.

Sinds de lancering van de eerste shorts in 2016, maakt het kledingmerk MR MARVIS bewuste keuzes in elk aspect van de onderneming. Van het zijn van een goede werkgever tot de keuze voor productie in Portugal en van donaties aan goede doelen tot het gebruik van duurzamere materialen. Als B Corp voegt MR MARVIS zich bij een groeiend netwerk van ondernemingen die een wereldwijde beweging vormen voor een inclusieve, rechtvaardige en duurzamere economie. Enkele voorbeelden van gelijkgestemde B Corps zijn: Allbirds, Ace & Tate, Chloé, Patagonia en Veja.

Om B Corp te worden moeten er minimaal 80 punten behaald worden op de B Impact Assessment. MR MARVIS heeft de assessment afgerond met 101,7 punten. Ter vergelijking: de gemiddelde score voor B Corps in Nederland bedraagt 83,7 punten, terwijl niet-B Corps doorgaans rond de 50 punten scoren. De score van MR MARVIS is een weerspiegeling van de positieve impact op maatschappij en milieu die de onderneming al jaren beoogt te maken.

“Na een teaminspanning van ruim twee jaar zijn we trots dat we onszelf nu het grootste Nederlandse kledingmerk met de B Corp-certificering kunnen noemen. B Corp worden is geen eindpunt of einddoel: het is slechts een bevestiging dat we op de goede weg zijn, maar we zullen ons vanzelfsprekend in blijven zetten om onze positieve impact op maatschappij en planeet te vergroten.” – David Sipkens, mede-oprichter & CEO

“Het behalen van de B Corp-certificering is een belangrijke mijlpaal voor MR MARVIS. We heten hen van harte welkom in onze B Corp-gemeenschap en wensen hen het beste bij hun verdere reis naar duurzaamheid.” – Tessa van Soest, Executive Director B Lab Benelux

Alle inspanningen die bijdragen aan de B Corp certificering van MR MARVIS zijn te vinden in de eerste editie van hun jaarlijkse Action Report dat vandaag is gepubliceerd. Dit rapport geeft gedetailleerd inzicht in relevante besluitvorming en de belangrijkste punten die hebben geleid tot de B Corp certificering. Hieronder een selectie: