KPN door DJSI erkend als ‘s werelds duurzaamste telecombedrijf

Voor het eerst is KPN in 2017 geëindigd als ‘industry leader’ in de categorie Telecommunications van de DJSI World en Europe-indices. Daarmee is KPN volgens onafhankelijke experts het meest duurzame telecombedrijf ter wereld.

Uit de cijfers blijkt dat KPN onder andere goed scoort met zijn klimaatbeleid, de betrouwbaarheid van de netwerken en zijn innovatiemanagement. Negen telecombedrijven zijn om hun duurzaamheidsprestaties opgenomen in de wereldindex. De cijfers werden vanochtend bekendgemaakt.

Lat steeds hoger

Sinds 2012 staat KPN onafgebroken in deze wereldwijde index, voor beleggers een belangrijke graadmeter op het gebied van duurzaamheid. Voor het eerst is KPN ook benoemd tot ‘industry leader’ ondanks dat de concurrentie om een notering in de DJSI index te verdienen toeneemt en Dow Jones de lat elk jaar hoger legt zodat bedrijven blijven werken aan verdere verduurzaming.

“De impact van KPN op de samenleving is groot. Daarom zetten we al jaren vol in op het terugdringen van de CO2-uitstoot en zijn we sinds 2015 klimaatneutraal. Ook helpen we klanten hun eigen CO2-uitstoot te verlagen en willen we met onze dienstverlening bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke uitdagingen,” zegt Eelco Blok, CEO van KPN. “Deze beoordeling weerspiegelt de vooruitgang die we boeken om duurzaamheid verder te verankeren in ons bedrijf. We zijn trots op deze erkenning en we zullen onszelf blijven verbeteren om onze positieve impact op de samenleving zo groot mogelijk te laten zijn. Denk bijvoorbeeld aan het programma dat we hebben ingericht om een circulair bedrijf te worden en aan onze lange termijn energiedoelen die wetenschappelijk bekrachtigd zijn. Ook zetten we in op een sector als de Zorg en brengen we de maatschappij verder met onze SMART city-initiatieven.“

Economie, maatschappij en milieu

De Dow Jones Sustainability Index, die in 1999 werd geïntroduceerd, geeft de duurzaamheidsscores van de 2500 grootste beursgenoteerde bedrijven ter wereld weer en is ingedeeld in sectoren. De ranglijst is gebaseerd op economische, maatschappelijke en milieuprestaties.

Zie ook hier voor meer berichtgeving over de resultaten van de Nederlandse ondernemingen. MVO-adviesbureau Sustainalize adviseerde KPN in het traject.