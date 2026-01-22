Per 1 januari heeft Koppert Nederland een belangrijke stap gezet in het verduurzamen van haar wagenpark: ze zijn overgestapt van HVO-30 naar HVO-100. Dit betekent dat de voertuigen nu volledig rijden op Hydrotreated Vegetable Oil (HVO), een synthetische diesel gemaakt van hernieuwbare grondstoffen zoals plantaardige oliën en reststromen.

Deze overstap sluit naadloos aan bij onze ambitie om duurzaamheid te integreren in alle facetten van onze bedrijfsvoering. Zoals Mats Goor, Supply Chain Manager bij Koppert Nederland, benadrukt: “Elke stap die we zetten om onze CO₂-uitstoot te verminderen, brengt ons dichter bij onze doelstelling om onze impact op het klimaat te minimaliseren. De overstap naar HVO-100 is een concreet voorbeeld van hoe we duurzaamheid, naast onze core business, in de praktijk brengen.”

Waarom HVO-100?

HVO-100 is een fossielvrije brandstof die de CO₂-uitstoot van onze voertuigen aanzienlijk vermindert. Waar HVO-30 al zorgde voor een reductie van circa 20%, zorgt HVO-100 voor een nog grotere besparing op broeikasgassen. Daarmee dragen we direct bij aan onze doelstelling om de ecologische voetafdruk van onze logistieke activiteiten te verkleinen.

Een stap richting 100% duurzame landbouw

Bij Koppert geloven we dat duurzaamheid niet alleen een verantwoordelijkheid is, maar een fundamenteel onderdeel van onze bedrijfsvoering. Onze inzet voor de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) van de Verenigde Naties vormt de basis voor onze strategie. Door te kiezen voor HVO-100, zetten we een concrete stap richting SDG 13: Klimaatactie en SDG 12: Verantwoorde consumptie en productie.