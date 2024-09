Ekoplaza, de 100% biologische supermarktketen, maakt vandaag bekend dat hun samenwerkingsverband van ‘koolstofboeren’ van mei 2023 tot en met april 2024 in totaal 1182,8 ton CO₂ heeft vastgelegd in hun akkers. Dit is het resultaat van een plan met maatregelen dat zes biologische boeren in samenwerking met onafhankelijke partij Nieuw Groen hebben ontwikkeld. Ekoplaza betaalt de koolstofboeren voor hun inspanningen opgeteld een vergoeding van € 94.662. Het plan biedt ook agrarische voordelen, zoals een goede bodemstructuur, verbeterde waterhuishouding en divers bodemleven.

Maatregelen om koolstof in de bodem op te slaan

In 2021 startte de langetermijnsamenwerking tussen Ekoplaza en de zes koolstofboeren. Elk jaar maken zij met Nieuw Groen een plan om koolstof uit de lucht te halen en in de bodem op te slaan. Dat doen de boeren bijvoorbeeld door de bodem te versterken, grasvelden intact te houden of nieuwe gewassen, bloemenstroken of bomen te planten. De maatregel die het meeste CO₂ heeft opgeslagen, namelijk 349 ton, was compost. Door de bodem met organisch materiaal te versterken houdt deze meer CO₂ vast.

Per ton vastgelegde CO₂ betaalt Ekoplaza een vast bedrag aan de koolstofboeren. Het totaal aantal CO₂ dat zij in hun akkers opslaan wordt jaarlijks door Nieuw Groen getoetst. “Koolstofvastlegging is eigenlijk een win-win,” zegt drs. ir. Heleen Klinkert Vadalkar, eigenaar van Nieuw Groen. “De maatregelen zorgen ervoor dat CO₂ uit de lucht wordt vastgelegd in bomen, planten en in de bodem. Zo verlagen we de overmaat aan CO₂ in de atmosfeer en dragen telers bij aan het tegengaan van klimaatverandering. Tegelijkertijd verbetert een hoger koolstofgehalte in de grond het waterbergend vermogen van de grond en daarmee de weerbaarheid tegen weersextremen, zoals droogte en zware regenbuien. CO₂-vastlegging helpt dus niet alleen om klimaatverandering tegen te gaan, maar ook om met de gevolgen ervan om te gaan.”

Toekomstambities en financiering

Ekoplaza kijkt naar financieringsmogelijkheden om in de toekomst meer boeren aan te sluiten en het project uit te breiden. Via het loyaliteitsprogramma ‘Ekovriend’ van Ekoplaza kunnen klanten bijdragen aan het project door Eko’s die ze sparen in de supermarkt te doneren aan koolstofboeren. Over de periode van mei 2023 tot en met april 2024 hebben bijdragen van Ekovrienden 10% van het hele bedrag gefinancierd.

Steven IJzerman, kwaliteitsmanager bij Ekoplaza, legt uit: “Door deze samenwerking halen we meer broeikasgassen uit de lucht en helpen we onze biologische boeren om duurzamer en efficiënter te telen. Want uiteindelijk is een sterke en gezonde bodem essentieel voor de productie van hoogwaardige biologische producten. Onze ambitie is om het koolstofboeren-project drie keer zo groot te maken, zodat het onze volledige directe en indirecte CO₂-uitstoot kan compenseren.”

Foto: Samenwerkingsverband van koolstofboeren. V.l.n.r. Gerrit Marsman sr. (De Eerste), Pipie Smits van Oyen (De Koekoek), Joris Kollewijn (De Lepelaar), Erik Does (Ekoplaza), Steven IJzerman (Ekoplaza), Heleen Klinkert Vadalkar (Nieuw Groen), Harrie van den Elzen (Biofruit), Otto van Verschuer, Arnoud Kipping (Familiebedrijf landgoed Mariënwaerdt)