Na jaren van dominantie door Tony’s Chocolonely en De Vegetarische Slager is er een nieuwe winnaar opgestaan in de Sustainable Brand Index 2025. Supermarktketen Ekoplaza neemt de eerste plaats over als het meest duurzame merk van Nederland volgens consumenten. Tony’s Chocolonely blijft sterk op de tweede plaats, terwijl De Vegetarische Slager terugvalt naar de negende plaats.

Een duidelijk merk met sterke waarden

Ekoplaza heeft de afgelopen jaren zijn naamsbekendheid vergroot en zijn positie als toonaangevende speler in duurzame retail versterkt. Erik Elvingsson Hedén, oprichter van Sustainable Brand Index, stelt dat het succes van Ekoplaza een weerspiegeling is van veranderende consumentenvoorkeuren. “De naamsbekendheid van Ekoplaza is de afgelopen jaren gestaag gegroeid. Consumenten ervaren Ekoplaza als een duidelijk merk met sterke waarden, wat vooral belangrijk is in tijden van onzekerheid en verwarring over duurzaamheid. Terwijl steeds meer bedrijven proberen zich te positioneren op het gebied van duurzaamheid, belonen consumenten merken die consequent en betrouwbaar zijn gebleven”, zegt hij.

Hans van Mierlo, Marketing Manager bij Ekoplaza, vult aan: “Als biologische supermarkt doen we geen concessies aan onze principes, ook niet een beetje. We zijn ontzettend trots dat consumenten Ekoplaza herkennen als dé plek waar ze biologische, luchtvrachtvrije producten uit de korte keten kunnen vinden. Het is voor ons een eer om tussen zulke gedreven merken te staan die zich allemaal inzetten voor een duurzamere wereld. Dat Ekoplaza als nummer 1 is uitgeroepen in de Sustainable Brand Index is een fijne erkenning. Het is niet alleen het resultaat van ons harde werk, maar ook van de steeds groter wordende groep consumenten die kiest voor duurzaamheid. Door samen de juiste keuzes te maken, veranderen we de wereld. Bord voor bord, mandje voor mandje. Tevens een fijne bevestiging dat we de juiste koers varen. Het is een goede motivatie om ons dagelijks in te blijven zetten voor een gezondere planeet voor toekomstige generaties.”

Bekijk de totale ranglijst

Top 25

De top 25 ziet er als volgt uit:

Ekoplaza 1 Tony’s Chocolonely 2 IKEA 3 Dopper 4 Zonnatura 5 Greenchoice 6 Dille & Kamille 7 ANWB 8 De Vegetarische Slager 9 Marktplaats 10 NS 11 HEMA 12 Oatly 13 ASN Bank 14 Weleda 15 Alpro 16 Arla 17 Valess 18 Triodos Bank 19 LUSH 20 Zuivelhoeve 21 Lidl 22 Garden Gourmet 23 Vandebron 24 Vattenfall 25

Industry Winners

De winnaars per sector zijn:

Airlines – KLM

Automotive – Volvo (NEW!)

Banks – ASN Bank

Beauty – Weleda (NEW!)

Beverage – Spa

Clothes & Fashion – Zeeman (NEW!)

Consumer Goods Corporations – FrieslandCampina

Digital – Apple (NEW!)

E-commerce – Marktplaats

Energy – Greenchoice

Food – Tony’s Chocolonely

Furniture & Decoration – IKEA

Grocery Stores – Ekoplaza

Health Insurance – a.s.r.

Hobby & Leisure – Dille & Kamille (NEW!)

Holiday Parks – Landal GreenParks

Hotels – Van der Valk (NEW!)

Mobility – ANWB (NEW!)

Pharmacies – Kruidvat

Restaurants, Cafes & Take-away – La Place

Telecommunications – KPN

Travel & Tourism – ANWB Reizen

Sustainable Brand Index – Europa’s grootste duurzaamheidsmerkonderzoek

Sustainable Brand Index is Europa’s grootste onafhankelijke merkonderzoek op het gebied van duurzaamheid en wordt sinds 2011 jaarlijks uitgevoerd. In de editie van 2025 is een representatieve steekproef van 10.000 respondenten in de leeftijd van 16–75 jaar geïnterviewd tussen december 2024 en februari 2025. De respondenten zijn afkomstig uit het Dynata-panel.