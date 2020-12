Koninklijke onderscheiding Pierre Hupperts

Vanmiddag, 4 december, ontving de heer Pierre Hupperts uit Utrecht een Koninklijke onderscheiding uit handen van burgemeester Peter den Oudsten. Hij wordt benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau vanwege zijn onvermoeibare inzet voor internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Pierre Hupperts begon zijn carrière in 1980 en wordt gezien als aanjager en inspirator binnen de Nederlandse MVO sector (Maatschappelijk verantwoord ondernemen). Hij heeft een grote bijdrage geleverd aan duurzaamheid in de kledingsector en internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen in het algemeen. In de duurzaamheidswereld is Pierre Hupperts bekend van onder meer zijn werk voor Oxfam Novib en The Body Shop en zijn rol als voorzitter en facilitator van verschillende IMVO-convenanten en het Social Labour & Convergence Program (SLCP). In 2009 riep dagblad Trouw hem al uit tot één van de 100 meest invloedrijke mensen in Nederland op het gebied van duurzaamheid. Gedreven door optimisme, integriteit, volharding, passie en humor is de heer Hupperts een belangrijke factor voor duurzaamheid in Nederland, in zijn rol facilitator de ‘credits’ aan anderen latend.

Afscheid SLCP

De uitreiking van de onderscheiding vond plaats tijdens een online bijeenkomst vanwege het vertrek van Hupperts als voorzitter van het SLCP.

Vanaf het begin (2016) is de heer Hupperts betrokken bij het Social & Labor Convergence Program (SLCP), een multistakeholder initiatief opererend vanuit Amsterdam. SLCP heeft tot doel de arbeidsomstandigheden in de kledingsector te verbeteren. Drie SDGs (Sustainable Development Goals) staan hierbij centraal: (8) Decent Work, (12) Sustainable Production en (17) Partnerships. In vier jaar tijd heeft het SLCP zich ontwikkeld tot een leidend programma, ondersteund door meer dan 200 bedrijven en organisaties wereldwijd.