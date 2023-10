Missie H2 heeft gister de prestigieuze ‘waterstofmedaille’ uitgereikt aan Pierre Devillers, CEO van ENGIE Nederland. De medaille werd feestelijk overhandigd door meervoudig Olympisch kampioene en Missie H2-ambassadeur Ranomi Kromowidjojo. Dit gebeurde tijdens de zevende editie van het jaarlijkse energiesymposium Wind Meets Gas.

Pierre Devillers’ loopbaan staat nadrukkelijk in het teken van energie en de energietransitie. Met ENGIE trekt hij de transitiekar en gaat Pierre met lef voorop in de energietransitie. Hiermee bewijst hij dat een succesvolle energietransitie alleen slaagt als ambitieuze woorden gepaard gaan met daden. “We zijn Missie H2 ontzettend dankbaar voor deze eervolle erkenning. ENGIE heeft dan ook de ambitie om in 2045 nul CO2 uit te stoten en waterstof speelt daarbij een cruciale rol”, aldus Pierre.

ENGIE maakt deze ambitie hard met een heldere focus op groene energiedragers die tevens worden ingezet om gascentrales van het aardgas te krijgen.

“De Maxima-centrale en het HyNetherlands-project zijn voorbeelden van onze toewijding aan een duurzame toekomst. We hebben de eerste stappen gezet, maar om onze doelen te bereiken moeten we de transitie samen met bestaande én nieuwe partners realiseren. Deze waterstofmedaille motiveert ons om onze inspanning voort te zetten en te werken naar een groenere wereld.”

Koplopers in de energietransitie

Het doel van Missie H2 is om partijen rondom de energietransitie te inspireren, verbinden en stimuleren groter, sneller en samen bij te dragen aan Nederland als hét Waterstofland 2030. Daarin zijn koplopers nodig: bedrijven, projecten en personen die vooroplopen. Missie H2 geeft deze koplopers een podium en zetten ze in de spotlight door middel van het uitreiken van waterstofmedailles.

Diederik Samsom, Alice Krekt, Nienke Homan, Rob Castien, Maarten van Dijk, en Marcel Galjee ontvingen eerder al een waterstofmedaille voor hun onvermoeibare inzet om waterstof op de kaart te zetten in Nederland.

Missie H2 bij Winds Meets Gas

Missie H2 was samen met de aangesloten partners aanwezig tijdens bij Wind Meets Gas op de iconische locatie in de Martinikerk in Groningen. De interactieve waterstofkaart van Missie H2, waarop in één oogopslag te zien is wat hoe de actuele én toekomstige waterstofketen in Nederland eruitziet, was zelfs in fysieke vorm te beschouwen in de Martinkerk.

Tijdens dit zevende Wind Meets Gas evenement van de New Energy Coalition (NEC) was een groeiend netwerk van bedrijven en organisaties in de energietransitie aanwezig om samen de neuzen dezelfde kant op te krijgen. Want voor NEC is samenwerking de sleutel tot succes. En voor Missie H2 is samenwerking het pad richting goud.