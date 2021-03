Koninklijke Grolsch lanceert duurzamehoreca.nl

Koninklijke Grolsch lanceert vandaag een digitaal platform voor alle horecaondernemers in Nederland: duurzamehoreca.nl. Met dit online platform beschikt Grolsch over één toegankelijke centrale plek, waar horecapartners onder andere informatie kunnen vinden over de samenwerking en bestellingen kunnen plaatsen. Daarnaast is het een informatief platform voor alle actieve horecaondernemers.

Mike Stoffers, Head of On Trade bij Grolsch: “Dagelijks werken we met een groot team mensen aan het bouwen van duurzame partnerships met onze bestaande en toekomstige horecapartners. Met de introductie van het platform duurzamehoreca.nl digitaliseren we informatie over onze merken & diensten en bieden we inspiratie, voor iedereen in het horecakanaal. En werken we al samen met elkaar, dan heb je continu zicht op alle relevante aspecten van onze samenwerking. Transparant en relevant!”.

Platform voor alle horecaondernemers

Bij de ontwikkeling van duurzamehoreca.nl is zorgvuldig gekeken naar de wensen van ondernemers en in 2020 is het platform uitvoerig getest door 300 horecapartners. Het platform biedt één centrale plek waar horecapartners toegang hebben tot de bierplanning, bieren en bijbehorende materialen kunnen bestellen en real-time inzicht hebben in verkoopcijfers, trends, tips voor marge-optimalisatie én voortgang van bonus opbouw. Martijn Momberg, Category Manager On Trade bij Grolsch: “We nodigen al onze horecapartners uit om een account aan te vragen op duurzamehoreca.nl. Zij krijgen toegang tot de vele nieuwe tools die het platform biedt. Ook ondernemers die nog geen relatie met ons hebben zijn van harte welkom om meer over onze merken en duurzaamheidsambities te leren”.

Duurzaam Karakter

Duurzaam ondernemen is de standaard bij Koninklijke Grolsch. Naast de ambitie om volledig energieneutraal te zijn, wordt er ook veel waarde gehecht aan een duurzame relatie met de ondernemer. Daarnaast vindt Grolsch het belangrijk dat de gehele sector de mogelijkheid heeft om haar zaak te verduurzamen. Iedere ondernemer kan daarom niet alleen op het platform terecht om alles over het assortiment van Koninklijke Grolsch te weten te komen, maar heeft ook toegang tot diverse e-learnings op het gebied van verduurzaming.

Nu al bekroond met prestigieuze prijs

Met duurzamehoreca.nl beschikt Koninklijke Grolsch over een bijzonder vooruitstrevend platform, dat in samenwerking met bureau TRIMM is ontwikkeld. Ondanks dat het platform nog maar kort in gebruik is, heeft het in 2020 al een prestigieuze prijs op het gebied van digitale ontwikkeling in de wacht gesleept: De Dutch Interactive Award. De jury motiveert: “Op dit online platform ondersteunt Grolsch haar horecaondernemers met selfcare, data en (markt-)inzichten. Hiermee is een hele sector in beweging gekomen. Dat lukt alleen als je de juiste methodes, systemen en techniek toepast en de impact op de organisatie aanstuurt. Want de lat ligt hoog in deze extreem competitieve markt.”