AMPYR Solar Europe en Asahi Europa & International (AEI) – waar Grolsch deel van uitmaakt – hebben zojuist een overeenkomst ondertekend voor de levering van zonne-energie. Als onderdeel van deze overeenkomst zal Brouwerij Grolsch gedurende meerdere jaren elektriciteit afnemen van zonneparken, om deze duurzame energiebron te benutten voor de productie van hun bier.

AMPYR Solar Europe bouwt momenteel deze zonneparken op diverse locaties in Nederland, met een totale capaciteit van meer dan 22 MWp.

Deze deal benadrukt de positie van AMPYR Solar Europe als een van de snelst groeiende onafhankelijke stroomproducenten (IPPs) in Europa. De samenwerking met een wereldwijd erkend merk toont de centrale rol die AMPYR Solar Europe kan spelen, gebruikmakend van haar ruime ervaring in de hernieuwbare energie- en stroommarkten om bedrijven te helpen hun duurzame ambities te realiseren.

Stephen Mason, Chief Commercial Officer voor AMPYR Solar Europe

‘AMPYR Solar Europe heeft een sterk portfolio van zonne-energie in Nederland ontwikkeld, die we de komende jaren verder zullen uitbouwen. Corporate Power Purchase Agreements spelen een belangrijke rol in onze leveringsstrategie. We zijn er trots op dat we duurzaamheidsgerichte organisaties zoals Asahi kunnen helpen om hun activiteiten verder CO2- vrij te maken en de energietransitie in Nederland te ondersteunen’.

De overeenkomst ondersteunt AEI in haar bredere duurzaamheidsambitie om in 2030 volledig CO2-neutraal te zijn in al haar Europese brouwerijen.

Paolo Lanzarotti, CEO Asahi Europe & International:

‘Deze nieuwste overeenkomst die voorziet in duurzame elektriciteit voor onze brouwerij in Nederland markeert opnieuw een belangrijke stap voorwaarts en een significante bijdrage aan onze Legacy 2030-doelstelling om klimaatneutraal te worden in al onze brouwerijen in 2030 en in onze bredere toeleveringsketen in 2050. Meer dan ooit zetten we ons samen met onze partners in om betekenisvolle verbindingen te creëren met mensen en de planeet’.

