In de nieuwe fabriek zal Avantium FDCA (furaandicarbonzuur) produceren, de chemische bouwsteen voor het volledig plantaardige en circulaire plastic PEF (polyethyleenfuranoaat). PEF is een innovatief materiaal dat een alternatief biedt voor traditionele, op aardolie gebaseerde kunststoffen. Dit plantaardige plastic dat gemaakt wordt van suikers, kan worden gebruikt voor een breed scala aan toepassingen, waaronder flessen, verpakkingen, folies en textiel. Avantium is het eerste bedrijf ter wereld dat FDCA en PEF op grote schaal zal produceren. Door technologielicenties wil het bedrijf ervoor zorgen dat PEF wereldwijd geproduceerd kan worden.

Na de openingshandeling krijgt Koningin Máxima een rondleiding door de fabriek. Vervolgens spreekt zij met stakeholders van Avantium over de markt en recycling en met een leverancier en medewerkers over de grondstoffentransitie. Tot slot laten medewerkers verschillende toepassingen van PEF zien.