Vandaag hebben Lidl en Kipster officieel de derde Kipsterstal geopend en is tevens uitgesproken om het aantal stallen uit te breiden naar tien. Ook lanceerde Lidl hier een nieuw product: het Kipster-brood. De akkers waar het graan groeit worden bemest met Kipster kippenmest. Hiermee is de Kipster kringloop gesloten.

Opening Kipster Barneveld

Vandaag opent Kipster Barneveld. Deze boerderij van de familie Beek, met 3 sterren Beter Leven Keurmerk van Dierenbescherming, is omgevormd tot Kipster-boerderij. Dit betekent onder meer:

Circulair voer van reststromen van het land, de voedingsmiddelenindustrie om verspilling tegen te gaan en landgebruik te verminderen.

Broertjes van legkippen groeien op voor vlees en worden niet direct gedood zodra ze uit het ei kruipen.

CO2-uitstoot minutieus monitoren om te verlagen en vervolgens gecertificeerd te compenseren.

Binnenkort 24/7 camera’s in de boerderij met livestream voor publiek

Eieren zelf verpakken op de boerderij en vers leveren aan Lidl, zonder tussenhandel.

Toekenning keurmerk ‘On the way to PlanetProof’.

Uitbreiding Kipster-boerderijen

Lidl maakt vandaag ook bekend door te willen groeien van drie naar tien Kipster-boerderijen in Nederland. Quirine de Weerd, hoofd corporate affairs Lidl Nederland: “Onze klanten willen eieren die duurzamer en diervriendelijker zijn. We kunnen de vraag nauwelijks bijbenen. Daarom breiden we uit met Kipster. Hun eieren, bekroond met het 3-sterren Beter Leven keurmerk, staan bekend als het meest duurzame ei ter wereld.”

Ruud Zanders, mede-oprichter van Kipster over de uitbreiding: “We zijn enorm blij met dit nieuws en staan in de startblokken. De klus is pittig, omdat het in Nederland lastiger is om geschikte grond met de juiste vergunning te vinden dan om water in de Sahara te vinden. Dat geldt ook voor dit soort toekomstbestendige duurzame initiatieven. Toch hebben we er het volste vertrouwen in dat boeren, banken en andere belanghebbenden samen met ons de broodnodige duurzaamheidssprong gaan maken.”

Bekendmaking Kipster Kringloop Brood

Met dit volkorenbrood, gemaakt van Groningse tarwe, sluiten Lidl en Kipster de kringloop op een vooruitstrevende manier. Op de Groningse akkers rijden ze Kipster-mest uit. Van de oogst maakt de bakker brood. Reststromen, zoals onverkocht brood, gaan terug in het kippenvoer. Kipster-kippen zetten dit om in eieren, vlees en mest. De mest gaat naar de akkers, en zo beogen ze de kringloop optimaal te sluiten. Dit project realiseren Lidl en Kipster samen met Agrifirm (zaaigoed), Bakkerij Fuite, NijsenCompany (reststromen kippenvoer) en vier Groningse akkerbouwers. Het brood is binnenkort verkrijgbaar bij Lidl.

Bovenstaand nieuws is vandaag openbaar gemaakt tijdens een stakeholder-bijeenkomst met vertegenwoordigers van NGO’s, banken, boeren, en media.