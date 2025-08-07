Hare Majesteit Koningin Máxima opent maandagmiddag 8 september de Verspillingsvrije Week van de stichting ‘Samen Tegen Voedselverspilling’ in Cultuur Haven Veghel. De week heeft tot doel om consumenten bewust te maken van hoeveel voedsel er onnodig wordt verspild en hoe dit thuis kan worden voorkomen. Een derde van de verspilling vindt plaats bij consumenten thuis.

Koningin Máxima woont een deel van het plenaire programma bij. Na de openingshandeling gaat een aantal deelnemers van de Coalitie Houdbaarheid in gesprek over nieuwe houdbaarheidsiconen op verpakkingen van eten en drinken. Door explicieter te delen hoe consumenten kunnen omgaan met houdbaarheidsdatums, kan voedselverspilling worden verminderd. Vervolgens sluit Koningin Máxima aan bij een schoolklas die aan de hand van een kijk-ruik-proeverij les krijgt over houdbaarheid en hoe hiermee om te gaan. Hierna laten leerling-koks zien hoe zij verspillingsvrije hapjes maken en vertellen zij over hoe zij voedselverspilling in de professionele keuken leren voorkomen. Aansluitend tonen bedrijven innovaties en initiatieven die zij hebben ontwikkeld om voedselverspilling door bedrijven en consumenten tegen te gaan.

In Nederland wordt ongeveer twintig procent van het geproduceerde voedsel niet opgegeten. Verspilling gebeurt in de hele keten: van de boer tot het bord en van de productie tot in restaurants. Het voorkomen van voedselverspilling bevordert een duurzaam voedselsysteem en een beter klimaat. Minder voedselverspilling draagt ook bij aan minder landgebruik en het behoud van biodiversiteit.

Bedrijven, kennisinstellingen, overheden en maatschappelijke organisaties werken via de stichting Samen tegen Voedselverspilling aan de ambitie om voedselverspilling voor 2030 te halveren ten opzichte van 2015. De Verspillingsvrije Week is één van de initiatieven van deze stichting en wordt georganiseerd met het Voedingscentrum. Tijdens de week activeren onder meer supermarkten, restaurants, scholen en gemeenten hun klanten, gasten, leerlingen en inwoners om een week lang geen eten weg te gooien.