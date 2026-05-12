Intracare opent officieel haar nieuwe, ultramoderne productiefaciliteit in Veghel op donderdag 4 juni 2026. De feestelijke opening wordt verricht door Hare Majesteit Koningin Máxima. Met de ingebruikname van dit duurzame complex zet het Brabantse bedrijf een cruciale stap in haar internationale groei.

Innovatie en productie gecombineerd

Met de ingebruikname van de nieuwe faciliteit markeert Intracare een belangrijke mijlpaal in haar internationale expansie en innovatieambities. Het nieuwe complex beslaat circa 6.200 m² productie- en opslagruimte en 2.400 m² kantoorruimte, laboratoria, R&D- en tuinbouwfaciliteiten. Dit biedt Intracare een modern innovatiecentrum waar onderzoek, ontwikkeling en productie samenkomen.

Duurzaamheid als fundament

De nieuwe productiefaciliteit is ontworpen met een sterke focus op duurzaamheid en energie-efficiëntie. De energievoorziening maakt gebruik van thermische oplossingen, terwijl een groot deel van de benodigde energie lokaal wordt opgewekt via zonnepanelen en zonneboilers. Dit onderstreept de ambitie van Intracare om productiefaciliteiten te realiseren die niet alleen innovatief, maar ook toekomstbestendig en duurzaam zijn.

Over Intracare

Intracare, gevestigd in Veghel, ontwikkelt en produceert innovatieve wereldwijde oplossingen op het gebied van diergezondheid, hygiëne, dierenwelzijn en bioveiligheid binnen de vee- en tuinbouwsector. Het bedrijf staat internationaal bekend om zijn duurzame en antibioticavrije diergeneesmiddelen, stalhygiëne en voedingssupplementen. Intracare ontwikkelt ook producten voor de tuinbouw en aquacultuur.

Wereldwijde impact op de gezondheid van dieren en planten

Intracare is momenteel actief in meer dan 90 landen en heeft de afgelopen jaren verschillende belangrijke internationale successen behaald. Zo ontving Intracare eerder de prestigieuze Prince Philip Award tijdens een ceremonie in Buckingham Palace. Daarnaast heeft het bedrijf diverse belangrijke Europese registraties verkregen voor zijn antibioticavrije diergeneesmiddelen en hygiëneproducten.

De focus op antibioticavrije alternatieven sluit aan bij de groeiende wereldwijde noodzaak om het gebruik van antibiotica in de veehouderij te verminderen. Overmatig gebruik van antibiotica en pesticiden draagt ​​bij aan de ontwikkeling van resistentie bij pathogene bacteriën, wat een risico vormt voor de gezondheid van dieren, planten en de volksgezondheid. Door innovatieve alternatieven te ontwikkelen en te produceren, draagt ​​Intracare bij aan een gezondere veestapel en consumentenbescherming.

Investeren in lokaal talent

Een belangrijke troef van Intracare is het jonge en enthousiaste team. Veel medewerkers zijn na hun stage bij het bedrijf gebleven, wat heeft geleid tot een dynamische bedrijfscultuur die gekenmerkt wordt door sterke betrokkenheid en praktische kennis. Intracare beschikt bovendien over een uitgebreide R&D-afdeling die continu werkt aan de ontwikkeling van nieuwe producten en technologieën voor de internationale agrarische sector.

Met de opening van deze nieuwe productiefaciliteit investeert Intracare in de toekomst van duurzame voedselproductie, innovatie en internationale samenwerking. De opening op 4 juni 2026 is niet alleen een belangrijke mijlpaal voor het bedrijf, maar benadrukt ook het innovatieve karakter en de internationale betekenis van de regio Veghel binnen de agrovoedingssector.