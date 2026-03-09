Van donderdag 19 maart tot en met vrijdag 27 maart laten ondernemers, wetenschappers en overheden zien hoe Nederland stappen zet naar een toekomst zonder afval. Koningin Máxima opent op donderdag 19 maart de elfde editie van de Week van de Circulaire Economie, georganiseerd door stichting Het Groene Brein. Samen met minister Stientje van Veldhoven (Klimaat en Groene Groei) bezoekt zij circulaire initiatieven in Haarlem en Utrecht, alvorens het gezelschap aansluit bij het eerste

Congres Circulair Ondernemen waar ook de Circular Hero 2026 bekend wordt gemaakt.

Nederland wil in 2050 volledig circulair zijn: afval bestaat dan niet meer, omdat grondstoffen steeds opnieuw worden gebruikt. Dat is niet alleen goed voor klimaat en milieu, maar versterkt ook de strategische onafhankelijkheid van Nederland. De Europese Unie is voor grondstoffen sterk afhankelijk van andere landen, zoals China. Geopolitieke spanningen zetten leveringszekerheid onder druk. Circulariteit verschuift daarmee van idealistisch streven naar strategische noodzaak.

“Om circulaire economie echt te stimuleren en daarmee onze economische weerbaarheid te verbeteren is stevig beleid nodig”, stelt Marko Hekkert, directeur Planbureau voor de Leefomgeving. “Zeer zuinig omgaan met primaire grondstoffen zou de norm moeten zijn. Eisen stellen aan het bijmengen van recyclaat en het beprijzen van milieuschade, bij voorkeur op EU-niveau, draagt hier aan bij. Ook helpt het als de overheid zelf in haar inkopen hogere eisen stelt aan circulariteit.”

Van donderdag 19 maart tot en met vrijdag 27 maart laten duurzame doorzetters uit heel de samenleving zien hoe we anders kunnen omgaan met grondstoffen. De elfde editie van de Week van de Circulaire Economie zit vol initiatieven van bedrijven, overheden en kennisinstellingen die anderen inspireren om vanzelfsprekende keuzes opnieuw te bekijken. Van verven met schimmels tot het winnen van kritieke metalen uit oude telefoons en van biobased bouwen met Friese hennep tot textiel gemaakt van zeewier.

De Europese Rekenkamer waarschuwt dat Europa haar recyclingdoelen voor kritieke grondstoffen dreigt te missen, waardoor de afhankelijkheid van landen zoals China en de VS toeneemt. Antoine Heideveld, directeur van Het Groene Brein en initiatiefnemer van de Week van de Circulaire Economie, benadrukt: “Wie kritieke grondstoffen wil bemachtigen, hoeft niet per se diep in de bodem te graven. Europa zit op een goudmijn aan grondstoffen, vastgelegd in elektronica zoals zonnepanelen, telefoons en auto’s. Innovatieve bedrijven spelen hier slim op in.”

Enkele hoogtepunten uit de Week

Voorbeelden hiervan zijn de Routekaart Zon, die de circulariteit van zonnestroomsystemen verder bevordert, en Solarge in Weert, dat lichtgewicht, volledig circulaire en 100% recyclebare zonnepanelen ontwikkelt. Ook Flex IT, de grootste Europese speler in circulair IT, verzamelt, refurbisht en distribueert gebruikte IT-hardware in samenwerking met HP en Microsoft, waarmee de kringloop van waardevolle materialen wordt gesloten.

Tijdens de Week zijn ook verschillende circulaire helden actief. Merijn Tinga, bekend als de Plastic Soup Surfer, toont zijn nieuwste film en voor de Circular Hero Award zijn dit jaar onder andere genomineerd:

Mirjam Schmüll, architect die deuren opent voor circulaire bouwoplossingen

Erik Schalk, directeur van Road2Work, dat een concreet circulair én sociaal businessmodel realiseerde.

Vincent Gruis, hoogleraar die woningbouwcorporaties laat zien dat circulair bouwen niet alleen duurzaam, maar ook betaalbaar is.

Elif Algu, oprichter van SwapShare, een community-gedreven ruilplatform waarmee bewoners op een laagdrempelige manier spullen kunnen ruilen en hergebruiken.

Stap in de wereld van Philips en Bever en luister hoe zij een markt voor circulaire oplossingen creëren. Het ochtendpanel wordt georganiseerd door NORNORM, aanbieder van een circulair abonnementsmodel voor kantoormeubilair. De vernieuwde Kiosk is een belangrijke mijlpaal voor circulair ontwerpen en bouwen bij NS Retail.

Leer hoe circulaire ambachtscentra in allerlei vormen van de grond komen en laat je inspireren tijdens de officiële opening van UP, de nieuwe maakplaats in Utrecht. Hoe richt je een mobiele milieustraat zo in dat bezoekers circulair gedrag ontwikkelen? Ontdek het verhaal achter Droppie: dit initiatief stimuleert stedelingen om recyclebare materialen in te leveren, met een vergoeding per kilogram als extra motivatie.

Liever zelf aan de slag? Ontwerp je eigen meubel van hergebruikte sportvloeren bij Buurman Rotterdam, maak een unieke tas van oude festivalbanners bij Studio Fiep, of creëer in Utrecht sieraden van je eigen elektronische afval.

Onderzoek toont aan dat gedragsverandering veel CO2 kan besparen. Bij de Social Impact Factory staat de vraag centraal: waarom blijft e-waste groeien terwijl we meer dan ooit recyclen? Partners for Innovation laat zien hoe kleine gedragsprikkels consumenten kunnen stimuleren om beter bij te dragen aan e-waste-inzameling. Daarnaast presenteren ontwerpers uiteenlopende interventies die laten zien hoe we consumenten bewuster of minder kunnen laten kopen.

Bezoek de Free Fashion Pop-up en leer hoe RVO werkt aan een circulaire textielsector in Bangladesh. Ontdek duurzame alternatieven met biobased materialen zoals zeewier (House of Design) en leer textiel verven met schimmels (workshop).

De Instock Market laat zien hoe voedselverspilling kan worden teruggedrongen, terwijl FoodValley inzicht geeft in upcycled ingrediënten in de voedselindustrie.

Over de Week van de Circulaire Economie

De Week van de Circulaire Economie is een initiatief van Het Groene Brein en wordt dit jaar alweer voor de elfde keer georganiseerd. De Week loopt van 19 t/m 27 maart en biedt plaats aan meer dan 280 evenementen van 120 deelnemers door heel Nederland, variërend van workshops, debatten en excursies tot het allereerste Congres Circulair Ondernemen en de uitreiking van de Circular Hero [Rd3] Award, met als centraal thema: samen stappen zetten op de weg naar circulariteit.

Bekijk het volledige programma op www.deweekvandecirculaireeconomie.nl

Beeld: Koningin Máxima in gesprek met circulaire ondernemers op de Nationale Conferentie Circulaire Economie in Nijmegen tijdens de Week van de Circulaire Economie in 2024. Foto: Martijn Beekman