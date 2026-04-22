Op dinsdag 21 april bracht Hare Majesteit Koningin Máxima een bezoek aan Cleantech Park Arnhem. Tijdens haar werkbezoek, samen met MKB-Nederland voorzitter Jacco Vonhof, maakte zij kennis met de kracht van het Arnhemse mkb en zag zij van dichtbij hoe innovatie, ondernemerschap en duurzaamheid hier samenkomen.

Volgens directeur Jet van Zwieten viel vooral de betrokkenheid en inhoudelijke kennis van Koningin Máxima op. “Je merkt dat ze een economische achtergrond heeft en echt hart heeft voor ondernemerschap. Ze was goed voorbereid en stelde scherpe vragen.”

Het bezoek begon in de eventlocatie, by Act Eventstudios. Mede-eigenaar Cas van Horck vond het bijzonder dat Koningin Máxima voor de locatie koos: “Mooi om te zien dat wij met Act Eventstudios een centrale rol spelen als plek waar mensen samenkomen en verbinding ontstaat. Dit brengt veel positiviteit die we meenemen naar de toekomst.”

Na een introductie op het park als innovatieve productiecampus voor de cleantech-sector, verplaatste het programma zich al snel naar de praktijk. Koningin Máxima ging in gesprek met ondernemers en makers die dagelijks werken aan oplossingen voor de energie- en circulaire transitie.

Innovatie van idee tot toepassing

Ze kreeg onder meer een inkijk bij RIFT, waar gewerkt wordt aan ijzerbrandstof als duurzaam alternatief voor fossiele energie. Een technologie die laat zien hoe fundamenteel anders we in de toekomst met energie om kunnen gaan.

Vervolgens werd de werkplaats van de ontwerpers en de studio van KRAFT Architecten bezocht. Tijdens de ontvangst in de werkplaats van HE ontwerpstudio’s ontstond direct een scherpe dialoog. Arno Geesink: “Als verzamelgebouw vol designers proberen we zoveel mogelijk van elkaar te leren. Koningin Máxima kende de obstakels die alle creatieve ondernemers moeten overwinnen om door te groeien direct. Daarnaast zag ze de potentie van de huisvesting van lokale ontwerpers op het park. We hebben daarna in onze architectuurstudio uitgebreid de tijd gehad om perspectieven uit te wisselen rond de grote ruimtelijke opgaves waar Nederland voor staat en de toegevoegde waarde van een goed doordacht ontwerp om de broodnodige goede ideeën te versnellen.”

Het bezoek werd afgesloten bij Plantics. Tijdens een rondleiding door de productiefaciliteit kreeg Koningin Máxima een toelichting op de eigenschappen en toepassingen van het circulaire Plantics-hars in verschillende materialen en producten. CEO Wridzer Bakker liet daarbij ook het productieproces zien. Het meest bijzondere product was de stoel van de bekende ontwerper Joris Laarman, waarin zij ook even ging zitten. Wridzer Bakker: “Het was een enorme eer om Koningin Máxima te ontvangen bij Plantics. Haar bezoek is een erkenning voor ons team en onze missie om te verduurzamen met 100% biobased materialen. Het motiveert ons om onze innovaties verder op te schalen en samen met partners te bouwen aan een circulaire toekomst. Een kroon op ons werk.”

Trots op wat hier gebeurt

Voor Cleantech Park Arnhem was het bezoek meer dan bijzonder; het bevestigde de koers van het park én de kracht van het mkb in Arnhem. “We hebben laten zien dat het mkb hier vernieuwend en creatief is. De bedrijven die zij bezocht dragen bij aan een schonere toekomst én een vitale economie – die twee gaan hier hand in hand,” aldus Van Zwieten.

