Hare Majesteit Koningin Máxima bezoekt op dinsdagmiddag 21 april het Cleantech Park Arnhem. Arnhem is door ondernemersvereniging MKB-Nederland uitgeroepen tot MKB Stad 2026. Jaarlijks verleent MKB Nederland deze titel aan een stad of regio die laat zien dat het naast ondernemers staat, actief werkt aan een aantrekkelijk ondernemingsklimaat, samenwerking met ondernemers ondersteunt en ruimte biedt voor innovatie, groei en ontmoeting.

Cleantech Park Arnhem, voorheen Industriepark Kleefse Waard, huisvest meer dan 140 bedrijven en instellingen die werken aan schone technologieën voor de energietransitie en circulaire economie. Onderling werken bedrijven veel samen en worden voorzieningen met elkaar gedeeld.

Na een toelichting op de geschiedenis en de visie van Cleantech Park Arnhem bezoekt Koningin Máxima diverse bedrijven. RIFT, Renewable Iron Fuel Technology, richt zich op het verduurzamen van industriële warmte door middel van ijzerbrandstoftechnologie. De opgewerkte warmte biedt bedrijven een duurzaam alternatief voor fossiele brandstoffen. Koningin Máxima bezoekt een pilotfaciliteit van RIFT en spreekt met één van de oprichters van het bedrijf.

Vervolgens bezoekt Koningin Máxima KRAFT architecten waar zij in gesprek gaat over de aanpak en de projecten van het bureau. KRAFT ontwerpt vanuit de specifieke plek en het verhaal achter de locatie. In hun ontwerpen gebruiken ze hernieuwbare materialen en duurzame technieken.

Aansluitend bezoekt Koningin Máxima de productiehal van Plantics. Deze startup ontwikkelt 100% biobased, circulaire harsen en materialen. Koningin Máxima krijgt bij de productielijn uitleg over de technologie en krijgt diverse toepassingsmogelijkheden van producten van Plantics, zoals meubels, kweekpotten, bouwplaten en verkeersborden, gepresenteerd.