Koningin Máxima onthult True Cost ananas

Koningin Máxima bracht een werkbezoek aan Eosta, specialist in biologische groente en fruit, omdat dit bedrijf in 2018 werd gekozen tot meest duurzame bedrijf van Nederland. Centraal bij het bezoek stond het thema ‘True Cost Accounting’, een methode om de verborgen kosten van productie voor mens en milieu mee te nemen in winstberekeningen en prijsbepalingen. Eosta nam de afgelopen jaren een voortrekkersrol op zich door True Cost Accounting in de praktijk te brengen en werd daarvoor in 2018 beloond met o.a. de Koning Willem I Plaquette voor Duurzaam Ondernemerschap en de European Business Award for the Environment.

Nieuw winstdefinitie

Tijdens het debat kwamen onder meer de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de VN en de weg naar een nieuwe inclusieve winstdefinitie ter sprake. Onder de sprekers waren prominente denkers uit de wereld van duurzaamheid, financiën, wetenschap en overheid, waaronder Klaas Knot, president van De Nederlandsche Bank; Carola Schouten, minister van LNV; Felix Prinz zu Löwenstein, president van de Duitse biologische koepel BÖLW; Jaap Seidell, hoogleraar Gezondheidswetenschappen; Peter Bakker, President World Business Council for Sustainable Development; en Marjan Minnesma van Urgenda. Koningin Máxima toonde vanuit haar verleden als econoom en bankier grote betrokkenheid bij het onderwerp.

Werkelijke kosten

Gastheer Volkert Engelsman lichtte toe: “We gaan onvermijdelijk toe naar een nieuwe economie waarin de verborgen kosten voor mens, milieu en samenleving, de zogenaamde externaliteiten, voortaan worden meegerekend in de winst- en verliesrekening. Aan de wetenschap de uitdaging om de werkelijke maatschappelijke kosten in kaart te brengen. Aan de overheid de uitdaging om een gelijk speelveld in de markt te creëren, waarin de vervuiler betaalt. En aan de financiële sector en het bedrijfsleven de uitdaging om duurzaamheid uit het isolement van de stafafdelingen te verlossen en in te laten dalen in het DNA van financiële risico analyses en de winst & verliesrekening.”

159 miljard staat te verdampen

Tijdens het debat kwam naar voren dat de internationale financiële wereld al volop bezig is met het berekenen van verborgen kosten. Zo voerde de Nederlandse Bank begin oktober klimaatstresstests door op institutionele beleggers. Daaruit bleek dat er 159 miljard euro aan belegd vermogen staat te verdampen, alleen al als gevolg van de onvermijdelijke broeikasgasbeprijzing. Dankzij dit soort risicoanalyses begint duurzaamheid in te dalen in de financiële wereld.

Zingeving

Engelsman voegt toe: “We moeten overigens wel verder kijken dan alleen de cijfers. Uiteindelijk ligt er een zingevingsvraag aan de basis van onze economie: Hoe definiëren wij winst eigenlijk? Wat willen wij als mensheid? Dan kom je al snel tot de conclusie dat een vitaal ecosysteem, gezondheid en een menswaardige samenleving ook winst zijn. Een inclusieve winst. Dat is de kern van de nieuwe economie waar we naartoe gaan.”

17 SDG’s als baken

In het debat werden de 17 Sustainable Development Goals van de VN als leidraad gesteld voor het inrichten van de nieuwe economie. Engelsman: “Er moet een gemeenschappelijk doel zijn, als je krachten wil bundelen. De 17 SDG’s worden door de hele wereldgemeenschap omhelst. Dat is een uniek gegeven en een grote kans.”

Alle deelnemers aan het debat

Naast HM Koningin Máxima waren bij het debat aanwezig: Klaas Knot, directeur van De Nederlandsche Bank; Carola Schouten, Minister van LNV; Peter Bakker, president van de World Business Council for Sustainable Development; Fred Bos, Directeur Commercial Banking ABN AMRO; Michel Verwoest, scheidend Bestuurslid ASR / komend directeur HumanTotalCare, Marjan Minnesma, Urgenda; Willem Lageweg van de Transitiecoalitie Voeding; Jaap Seidell, hoogleraar Gezondheid en Voeding VU; Felix Prinz zu Löwenstein, president BÖLW; en Volkert Engelsman, directeur EOSTA.

Koningin Máxima bracht haar bezoek aan Eosta naar aanleiding van de uitreiking van de Koning Willem I Duurzaamheidsprijs in 2018 aan de biologische groente- en fruitspecialist.