Hare Majesteit Koningin Máxima bracht op 19 december jl. in het kader van circulair bouwen een bezoek aan Houtwerk I en Houtwerk II op Campus Werkspoor in Utrecht. Tijdens een rondleiding kreeg zij een toelichting op de toepassing van circulaire materialen bij de bouw en bij de inrichting van het gebouw. In een afsluitend gesprek op kantoor besprak Koningin Máxima met experts in de circulaire economie en bouw de toekomstbestendigheid en de aandachtsgebieden van circulair bouwen.

Circulaire inrichting

HoutWerk I is ontwikkeld door Lingotto, 3T Vastgoed en Evoke en gerealiseerd door Woody Building Concepts. Het ontwerp is afkomstig van m.architects. Het kantoor biedt huisvesting aan met name bedrijven uit de circulaire en digitale sector. Tijdens een rondleiding vertelde Ivo van der Mark, CEO van JAJO, over de missie ‘Closing the circle, together.’ Stefan Boere van Janssen de Jong Projectontwikkeling vertelde meer over de toepassing van circulaire materialen bij de inrichting van het gebouw. Met de visie dat een duurzame toekomst de enige toekomst is, is circulariteit compleet doorgevoerd in het interieur van de huisvesting in Houtwerk I. Materialen met een verhaal zijn de rode draad en zorgen voor bewustwording van zowel bezoekers als medewerkers.

Bouwen in hout

HoutWerk II wordt momenteel gebouwd door Woody Building Concepts, mede op basis van de ervaringen die zijn opgedaan bij de bouw van HoutWerk I. Namens Lingotto vertelde Bob Jansen Koningin Máxima wat de voordelen zijn van bouwen in hout en welke aandachtspunten er zijn. Vervolgens nam Job Kuijpers van Woody Building Concepts Koningin Máxima mee in de technische aspecten van het bouwen in hout, zoals brandwerendheid, losmaakbaarheid en het toepassen van installaties. Janssen de Jong Projectontwikkeling en Woody Building Concepts zijn beiden dochterondernemingen van JAJO. Het ontwerp van Houtwerk II is afkomstig van m. architects en buro werda met constructief advies door Adviesbureau Lüning.

In gesprek over circulair bouwen

In een afsluitend gesprek op kantoor besprak Koningin Máxima met experts in de circulaire economie en bouw de toekomstbestendigheid en de aandachtsgebieden van circulair bouwen. Uit handen van Ivo van der Mark ontving Koningin Máxima een ‘Trees for all-certificaat’, ter compensatie van de CO2 footprint van het werkbezoek. De overige aanwezigen ontvingen het certificaat digitaal.

Foto: Bob Jansen (Lingotto) en Job Kuijpers (Woody Building Concepts) in gesprek met Koningin Máxima in Houtwerk II. Foto: Bart van Vlijmen Fotografie