Hare Majesteit Koningin Máxima brengt op 1 februari een werkbezoek aan waste-to-productbedrijf Renewi in Eindhoven. Dit bezoek past in de reeks bezoeken die Koningin Máxima maakt op het gebied van duurzaamheid en circulariteit.

Tijdens dit bezoek krijgt Koningin Máxima een rondleiding door het bedrijf. Ze voert een afvalscan uit waarmee inzicht wordt gekregen in afvalsortering en krijgt van de medewerkers uitleg over een nieuwe sorteerinstallatie die harde kunststoffen scheidt uit afval. Harde kunststoffen komen vrij bij een grote variatie aan producten die worden afgedankt, zoals containers, tuinmeubelen, huishoudelijke artikelen en speelgoed. Het circulaire materiaal dat van deze sorteerinstallatie komt, wordt gebruikt bij de productie van nieuwe eindproducten. Gerecyclede harde kunststoffen uit algemeen afval worden bijvoorbeeld toegepast in emballage kratten. Een nog hoogwaardigere toepassing is die van gerecyclede harde kunststoffen uit afgedankte koelkasten in nieuwe koelkasten of speelgoed. Hoe beter de sortering van de inkomende afvalstroom, hoe hoogwaardiger het materiaal dat Renewi produceert, tot aan de hoogste kwaliteitseisen.

Na de rondleiding spreekt Koningin Máxima met de directie van Renewi en ondernemers in de branche over de kansen, de uitdagingen en de belemmeringen in materiaalrecycling. Te denken valt hierbij aan wet- en regelgeving die recycling stimuleert en het belang van bewustwording over circulariteit in de maatschappij.