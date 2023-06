Koningin Máxima en staatssecretaris Vivianne Heijnen hebben vandaag een bezoek gebracht aan Zeeman. Het bezoek stond in het teken van de belangrijke stappen die Zeeman zet op het gebied van duurzaam ondernemen en hoe de textielsector de transitie kan maken naar een circulair bedrijfsmodel. “Samenwerking en internationale wetgeving zijn cruciaal om deze overgang met de hele sector te kunnen maken”, zegt Erik-Jan Mares, CEO van Zeeman.

Tijdens het bezoek kregen koningin Máxima en staatssecretaris Vivianne Heijnen een rondleiding door de Zeeman-winkel in Alphen aan den Rijn. Zeeman produceert goede kleding en textiel voor de laagst mogelijke prijs op een zo duurzaam mogelijke manier. “We zijn zeer vereerd met het bezoek van koningin Máxima en staatssecretaris Heijnen”, zegt Erik-Jan Mares, CEO van Zeeman. “Wij zijn ons als textielketen met meer dan 1.300 winkels in 8 landen bewust van onze verantwoordelijkheid op maatschappelijk en duurzaamheidsgebied. Hoewel er nog een lange weg te gaan is, zijn we bij Zeeman blij met de stappen die we tot nu toe hebben gezet en hopen we dat dit koninklijk bezoek bijdraagt aan het inspireren van partners om zich hier samen met ons voor in te zetten.”

33.000 kilogram CO2 bespaard

Vanaf 1 juli dit jaar zijn textielproducenten verantwoordelijk voor de afvalfase van hun producten. Zeeman heeft hier een eerste stap in gezet: sinds vorig jaar hebben alle Zeeman winkels in Nederland een inleverpunt voor tweedehandskleding en in een aantal filialen wordt inmiddels ook tweedehandskleding verkocht. Met deze initiatieven is tot nu toe ruim 33.000 kilogram CO2 bespaard. Dit succesvolle project van Zeeman werd bekroond met de Circular Award Large Business en resulteerde in de uitnodiging voor Zeeman om deel te nemen aan de Milieuraad van EU-ministers in Zweden, afgelopen april.

Eerste stappen naar circulariteit

Arnoud van Vliet, manager mvo & kwaliteit Zeeman: “Met groot genoegen hebben wij staatssecretaris Vivianne Heijnen en koningin Máxima inzicht kunnen geven hoe een circulair systeem in de praktijk werkt en waar we tegenaan lopen. Deze transitie staat de komende jaren centraal in onze hele branche, daarom is samenwerking met onze partners en collega-retailers noodzakelijk. We streven er bij Zeeman naar om onze sector te inspireren om ook de beweging naar circulariteit in te zetten. Dat doen we door het goede voorbeeld te geven. Tegelijkertijd willen we ook heel graag leren van anderen.”

Zeeman pleit voor Europese regelgeving

Om een succesvolle transitie naar een circulair systeem te realiseren, pleit Zeeman al jaren voor eenduidige internationale regelgeving rondom duurzaamheid en maatschappelijke thema’s die betrekking hebben op de textielsector. Zeeman spreekt zich al geruime tijd uit voor wetgeving op het gebied van IMVO (Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen), zowel op Europees als nationaal niveau.

Erica Roolvink, directeur inkoop Zeeman: “Wetgeving zorgt voor een gelijk speelveld en baseert zich op de bestaande OESO-richtlijnen die bedrijven de verantwoordelijkheid opleggen om risico’s in de keten in kaart te brengen en aan te pakken. De UPV-richtlijn, die vanaf 1 juli ingaat en producenten en importeurs verantwoordelijk maakt voor de gehele cyclus van een product, tot en met de afvalfase, is hiervan een goed voorbeeld. Door toegankelijke subsidies beschikbaar te maken en het btw-tarief te verlagen voor lokaal geproduceerde artikelen van post-consumerwaste en tweedehands kleding, zou de transitie naar circulair echt in een versnelling gezet kunnen worden.”

Leefbaar loon

Naast het bezoek aan de winkel werden staatssecretaris Heijnen en koningin Máxima meegenomen in het designproces van Zeeman, en werd er gesproken over de leefbaar loon-programma’s. “Ik ben bijzonder trots op de introductie van een leefbaar loon in vijf fabrieken in Bangladesh, India en Turkije. We vullen het salaris van lokale medewerkers aan, zodat zij beter kunnen voorzien in hun basale levensbehoeften. We streven ernaar om komende jaren nog meer leefbaar loon-programma’s op te zetten samen met andere retailers”, zegt CEO Erik-Jan Mares.

Samenwerking in de keten essentieel

Het werkbezoek werd afgesloten met een rondetafelgesprek, waarin diverse partners samenkwamen om te praten over de transitie naar circulariteit in de kledingindustrie. “Onze sector staat de komende jaren voor enorme uitdagingen. We maken bij Zeeman belangrijke en mooie stappen, maar tegelijkertijd erkennen we dat we er nog lang niet zijn. Gesprekken met onze ketenpartners, collega-retailers en experts zijn daarom ongelooflijk belangrijk. Hoe meer partijen meedoen, hoe groter de impact die we samen kunnen realiseren.”

‘Circulair is in de mode’

Staatssecretaris Vivianne Heijnen over het bezoek aan Zeeman: “Een nieuwe trui of broek geeft vaak een goed gevoel. Maar wat veel mensen niet weten is dat de kledingindustrie op dit moment heel vervuilend is. De productie van kleding kost bijvoorbeeld veel grondstoffen en schoon water. Het is mooi dat grote bedrijven als Zeeman daar iets aan willen doen, bijvoorbeeld door tweedehands kleding aan te bieden en zich in te zetten voor kleren die minder vervuilend zijn. Zo wordt duurzame kleding voor iedereen betaalbaar. Circulair is letterlijk en figuurlijk in de mode, en dat is goed nieuws.”