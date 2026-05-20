Zijne Majesteit de Koning heeft woensdagmiddag 20 mei in Rotterdam het eerste deel van het landelijke waterstofnetwerk symbolisch geactiveerd. Dat deed hij samen met minister Stientje van Veldhoven van Klimaat en Groene Groei en Gasunie CEO Willemien Terpstra tijdens de officiële oplevering van het eerste traject in het Rotterdamse havengebied: een 32 kilometer lange pijpleiding tussen de Maasvlakte en Pernis. Met deze oplevering is een belangrijke mijlpaal bereikt in de ontwikkeling van een Nederlandse en Europese waterstofinfrastructuur.

De aanleg van het landelijke waterstofnetwerk is gestart in oktober 2023. Met de oplevering van dit eerste traject kan waterstof worden getransporteerd van productielocaties op de Maasvlakte naar de industrie. De komende jaren wordt het netwerk verder uitgebreid naar. de grote industriële regio’s in Nederland en verbonden met opslaglocaties en netwerken in Duitsland en België.

Minister Stientje van Veldhoven van Klimaat en Groene Groei: „Ik ben trots dat ik vandaag samen met Zijne Majesteit de Koning en Gasunie het eerste deel van het waterstofnetwerk heb mogen activeren. Een echte mijlpaal! Dit netwerk is ontzettend belangrijk voor Nederland en de kansen die dat biedt voor een schonere en duurzamere industrie. Een belangrijke stap in de ontwikkeling om dé waterstof hub van Europa te worden. Dat is noodzakelijk voor het klimaat, en daarmee versterken we onze economie en de Europese onafhankelijkheid.”

Gasunie‑CEO Willemien Terpstra: „De oplevering van het eerste deel van het waterstofnetwerk laat zien dat waterstof geen toekomstbelofte meer is, maar tastbare infrastructuur die er ligt en gebruikt kan worden. Dit is een stevige bouwsteen voor een duurzaam, betaalbaar en weerbaar energiesysteem in Nederland en Noordwest-Europa. Graag wil ik al onze collega’s en partners bedanken die deze mijlpaal mogelijk hebben gemaakt.”

Belangrijke stap richting Europees energiesysteem

De oplevering van het eerste deel in Rotterdam markeert een belangrijke stap om de industrie met behoud van concurrentiekracht te laten verduurzamen. Met de Rotterdamse haven als Europees energieknooppunt en de strategische Delta Rhine Corridor verbinding kan waterstof en CO2 tussen Nederland en Duitsland worden getransporteerd. Deze infrastructuur vormt daarmee een belangrijke bouwsteen voor een geïntegreerd Europees energiesysteem. In dat systeem versterken waterstof, CO₂, aardgas, warmte en windenergie samen de strategische autonomie en het economische verdienvermogen van Nederland en Noordwest‑Europa.

Randvoorwaarde voor waterstofmarkt en verduurzaming industrie

Het landelijke waterstofnetwerk zal uiteindelijk circa 1.200 kilometer beslaan en maakt voor een groot deel gebruik van bestaande aardgasleidingen. Daarmee vormt het netwerk een essentiële randvoorwaarde voor de ontwikkeling van een goed functionerende waterstofmarkt en voor de verduurzaming van de industrie. Inmiddels is ook de eerste waterstoffabriek aangesloten op het netwerk. Naar verwachting zullen de komende jaren meer productie- en importlocaties en industriële afnemers op het Rotterdamse netwerk worden aangesloten.

Europese samenwerking essentieel, volgende stap waterstofcorridor met Duitsland

De ontwikkeling van waterstofinfrastructuur vraagt om nauwe samenwerking over grenzen heen. Grensoverschrijdende netwerken zijn cruciaal om vraag en aanbod van waterstof in Noordwest‑Europa met elkaar te verbinden en om industrie perspectief te bieden op schaal, leveringszekerheid en betaalbaarheid. In dat kader ondertekenden Gasunie, Thyssengas en Open Grid Europe tijdens de bijeenkomst in Rotterdam een overeenkomst om gezamenlijk een grensoverschrijdende waterstofverbinding tussen Nederland en Duitsland te ontwikkelen. Met de overeenkomst is een volgende stap gezet in de ontwikkeling van een grensoverschrijdende waterstofverbinding tussen Nederland en Duitsland.

Foto: Anne Reitsma