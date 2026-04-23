Zijne Majesteit de Koning bezoekt op woensdagmiddag 20 mei de World Hydrogen Summit in Ahoy Rotterdam. Aansluitend is de Koning aanwezig bij de oplevering van het eerste deel van het waterstofnetwerk van de Gasunie in de Schiecentrale in Rotterdam. Ook minister Van Veldhoven-van der Meer van Klimaat en Groene Groei is aanwezig.

De World Hydrogen Summit & Exhibition 2026 vindt van 19 tot en met 21 mei plaats. Tijdens dit congres komen overheden, bedrijven en experts samen om kennis te delen, samenwerkingen te versterken en de ontwikkeling van waterstof als duurzame energiedrager te versnellen. Koning Willem-Alexander en minister Van Veldhoven-van der Meer bezoeken de beursvloer en spreken bij diverse stands met vertegenwoordigers van bedrijven over hun bijdrage aan de energietransitie. Ook lanceert de Koning de digitale waterstofgids. Deze gids bevat 270 bedrijfsprofielen van Nederlandse bedrijven in de waterstofsector en wordt aangeboden door Nederland Waterstofland, TKI Duurzame Energie, FME en RVO.

Aansluitend wonen de Koning en de minister de oplevering van het eerste deel van het landelijk waterstofnetwerk bij. In oktober 2023 startte de aanleg van dit netwerk. Met de oplevering van deze 32 kilometer lange pijpleiding kan waterstof getransporteerd worden van de Maasvlakte naar industriële afnemers. De komende jaren wordt het netwerk verder uitgebreid en vanaf 2033 zal het de grote industriële regio’s in Nederland met elkaar en met Duitsland en België verbinden. Het waterstofnetwerk wordt gerealiseerd door de Gasunie. Tijdens de bijeenkomst houdt de minister van Klimaat en Groene Groei een toespraak en activeren de Koning en de minister symbolisch het waterstofnetwerk. Voorafgaand aan de bijeenkomst spreken de Koning en de minister met medewerkers die hebben geholpen met de bouw van het netwerk.