Gasunie-dochter Hynetwork heeft de eerste waterstoffabriek aangesloten op het Nederlandse waterstofnetwerk. De zogeheten ‘gouden las’ van de klantaansluiting is gelegd tussen de 200 MW-fabriek Holland Hydrogen 1 op de Rotterdamse Maasvlakte en de waterstofleiding. De aansluitwerkzaamheden zijn uitgevoerd door aannemer Hanab. Voor het eerst is een producent van groene waterstof direct verbonden met de nationale waterstofinfrastructuur. Hiermee is de volgende stap gezet in de ontwikkeling van het waterstofnetwerk dat de Nederlandse industrie met elkaar en met het buitenland verbindt. Een belangrijke voorwaarde voor de verduurzaming van de industrie in Nederland en Noordwest-Europa.

De aansluiting volgt op de succesvolle oplevering van de eerste 32 kilometer waterstofleiding eerder dit jaar, nadat deze was gevuld met groene waterstof en op de juiste druk gebracht. De waterstofleiding is aangelegd door Hynetwork en loopt grotendeels parallel aan de A15, binnen een bestaande energiecorridor waar ook andere belangrijke infrastructuur is geconcentreerd. In deze corridor bevindt zich onder meer de CO₂-leiding voor het Porthos-project.

Nauwe samenwerking met Porthos

De realisatie van dit eerste waterstofleidingtraject vond plaats in nauwe samenwerking met het Porthos‑project. Over 19 kilometer liggen de waterstofleiding en de CO₂‑leiding op slechts 40 centimeter van elkaar.

Jan Willem Rongen, Projectmanager Waterstofnetwerk Rotterdam (Hynetwork): ‘We hebben de projecten zo ingericht dat we elkaar zo min mogelijk hinderden. Dankzij een intensieve samenwerking tussen Hynetwork en Porthos en haar constructie partners HANAB en Denys konden we planningen afstemmen, knelpunten oplossen en veiligheid gezamenlijk borgen. Die samenwerking was essentieel voor het succes: samen hebben we een enorme prestatie geleverd.’

Basis voor groeiend waterstofnetwerk

Met deze eerste aansluiting wordt een belangrijke stap gezet in de ontwikkeling van een landelijk waterstofnetwerk. De infrastructuur zal de komende jaren verder worden uitgebreid met nieuwe producenten en afnemers. Wat begint in de Rotterdamse haven moet uitgroeien tot een nationaal en uiteindelijk internationaal netwerk dat industriële clusters in Noordwest-Europa met elkaar verbindt.