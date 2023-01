Vanaf heden mogen alle koffiepads en theezakjes bij het groente- fruit- en tuinafval (gft). In 2020 heeft branchevereniging Koffie & Thee Nederland met een ‘Green Deal’ het initiatief genomen om met bedrijven uit de koffie- en theesector, de Rijksoverheid en de Vereniging Afvalbedrijven te kijken hoe koffiepads en theezakjes – net als koffiefilters – kunnen worden verwerkt in het gft-afval.

88 miljoen kilo extra compost

Dat doel is nu ruimschoots behaald: 93% van de theezakjes is composteerbaar en bijna 97% van alle koffiepads. Dat laat Rijkswaterstaat weten na het uitvoeren van een onafhankelijke steekproef in de supermarkten. De ambitie is dat uiteindelijk alle in Nederland opererende bedrijven overstappen op composteerbare koffiepads en theezakjes. Het scheiden van koffiepads en theezakjes via het gft-afval levert op jaarbasis zo’n 88 miljoen kilo extra compost op. Koffiedik en theeblaadjes zijn 100% natuurlijk en doen het daarom goed in de gft-bak.

“De sector heeft hard gewerkt om koffiepads en theezakjes composteerbaar te maken. Hierdoor mogen ze nu in de groene bak, geheel in lijn met de circulaire doelstellingen van Nederland. We willen meer en schonere compost en we willen recyclen zo makkelijk mogelijk maken voor consumenten.”

– Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat Vivianne Heijnen

Duurzaam succes door samen te werken

Lisanne Evers, directeur van Koffie & Thee Nederland is trots op de koffie- en theesector. ‘We zijn hiermee een koploper in Europa. Ons initiatief laat zien dat er door bedrijven precompetitief wordt samengewerkt om de sector te verduurzamen.’ Omdat het voor een consument lastig te zien is of een theezakje of koffiepad gemaakt is van composteerbaar materiaal, was het advies om alle theezakjes en koffiepads bij het restafval te doen. Dit om verwarring bij de consument en vervuiling van de gft-afvalstroom te voorkomen. Daarom was samenwerking door alle producenten van koffiepads en theezakjes noodzakelijk om een kans van slagen te hebben. Evers: ‘Koffie & Thee Nederland zet zich samen met haar leden en partners al jarenlang actief in voor verduurzaming van de koffiesector en dit is een prachtig voorbeeld.’ Evers verwacht dat binnenkort de volledige sector is overgestapt op composteerbare koffiepads en theezakjes.

Koffiecapsules uitgesloten

Koffiecapsules (cups) worden nadrukkelijk uitgesloten van deze Green Deal, deze horen bij het restafval. Composteerbare koffiecapsules breken, net als veel andere harde plastics, vaak niet of onvoldoende af in de Nederlandse composteerinstallaties en blijven hierdoor zichtbaar in het eindproduct compost. Leden van Koffie & Thee Nederland werken momenteel aan een plan om alle aluminium en plastic koffiecapsules in Nederland via de publieke afvalstromen te kunnen inzamelen, sorteren en recyclen.

Aanpassing landelijke wel/niet lijst voor gft-afval

In 2021 hebben Rijkswaterstaat en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een landelijke gft-wel/niet lijst gepubliceerd. Het doel van de lijst is om afvalscheiding makkelijker te maken en schoner gft-afval in te zamelen. Koffiepads en theezakjes staan vanaf nu op de ‘wel’-kant op deze lijst en mogen met het gft worden weggegooid. John van Haeff, voorzitter van de afdeling Bioconversie van de Vereniging Afvalbedrijven, is blij met het resultaat. ‘Voor veel mensen is het logisch dat koffie- en theezakjes in de biobak gaan. We zijn dan ook heel blij dat dit nu weer probleemloos kan, want de koffie- en theeresten kunnen we goed gebruiken.’

Benieuwd wat er nog meer bij het gft-afval mag en wat niet? De wel/niet lijst geeft meer duidelijkheid.

Bron: Milieu Centraal