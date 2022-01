KLM breidt aanpak voor Sustainable Aviation Fuel verder uit

KLM start vandaag met het bijmengen van 0,5% Sustainable Aviation Fuel (SAF) voor vluchten die vertrekken vanaf Amsterdam. Daarnaast zal KLM haar klanten vanaf donderdag 13 januari de mogelijkheid bieden om daar bovenop een hoeveelheid duurzame brandstof in te kopen. KLM wil op deze manier de markt voor SAF verder stimuleren. Het reizen moet in de toekomst op een andere manier gebeuren en duurzame vliegtuigbrandstof speelt hierin een essentiële rol. Naast vlootvernieuwing en verdere innovatie van ons bedrijf en de sector, is een energietransitie nodig.

Dankzij onze klanten die deelnemen aan het Corporate en Cargo SAF Programma heeft KLM vandaag de dag al een relatief substantieel aandeel in de wereldwijde SAF-markt. Toch is het met een aandeel van 0,18% in 2019 nog steeds minder dan 1% van ons totale brandstofverbruik. We realiseren ons dat de 0,5% standaard bijmenging op tickets van passagiers een zeer kleine stap is, maar wel een belangrijke in de goede richting. Ook voor vluchten met Transavia wordt bijgemengd en we hopen dat andere vliegtuigmaatschappijen snel zullen volgen. We zullen met alle partijen om ons heen moeten samenwerken en met ijzersterke oplossingen en innovaties moeten komen om de markt voor SAF verder open te breken.

CO2-uitstoot ten minste 75% lager

Op dit moment ligt de CO2-uitstoot van SAF die KLM nu aankoopt ten minste 75% lager dan die van fossiele kerosine. Daarom is SAF op de korte termijn het belangrijkste middel om de CO2-uitstoot drastisch te verminderen en daarmee bij te dragen aan de verdere verduurzaming van de luchtvaart. De kosten voor de duurzame brandstofvariant liggen minstens vier keer hoger en de productie blijft achter. Door de vraag te verhogen, hoopt KLM de markt voor SAF verder te ontwikkelen zodat het aanbod wordt opgeschaald en de brandstof uiteindelijk goedkoper wordt.

Ambities SAF

Per 1 januari geldt in Frankrijk een bijmengverplichting van duurzame brandstof. Voor Nederland geldt dat nog niet. In Europees verband ligt het voorstel dat er in 2025 een bijmengverplichting zal gelden van 2% voor alle vluchten binnen en vanaf Europa. KLM en haar partners van de Clean Skies for Tomorrow-coalitie kondigden eerder dit jaar aan dat zij in 2030 wereldwijd de ambitie hebben om 10% bij te mengen. In navolging hiervan zet KLM nu de volgende stap om vrijwillig meer SAF te gebruiken.

Air France-KLM, KLM en Air France hebben zich tevens gecommitteerd aan het CO2-reductietraject dat door het Science Based Targets initiatief voor de luchtvaartsector is opgesteld en waarmee KLM haar doelstellingen in lijn brengt met het VN Klimaatakkoord van Parijs (Net Zero in 2050). Opschalen van het gebruik van SAF is essentieel om deze targets te behalen.

Standaard bijmenging doorberekend in ticketprijs

De 0,5% komt bovenop de duurzame brandstof die al wordt getankt voor klanten die met KLM samenwerken in de Corporate en Cargo SAF-programma’s. De meerprijs hiervoor komt terug in de prijs van het ticket. Zo lever je als KLM-reiziger automatisch een bijdrage aan de inkoop van duurzame brandstof. De verhoging van de ticketprijzen varieert van 1 tot 12 euro voor een ticket, afhankelijk van geboekte cabineklasse (economy/business) en de te vliegen afstand. KLM gebruikt de toeslag om standaard 0,5% SAF in te kopen voor alle vluchten vanaf Amsterdam om zo de markt voor SAF verder te ontwikkelen.

CO2ZERO-service uitgebreid met optie om SAF in te kopen

Voor individuele passagiers die de footprint van hun vlucht verder willen verkleinen, hebben we onze ​​CO2ZERO-service uitgebreid met de mogelijkheid om extra duurzame brandstof in te kopen. Dit bieden we aan naast de reeds bestaande mogelijkheid om bij te dragen aan een herbebossingsproject met Gold Standard certificering. Herbebossing is een manier om de CO2-uitstoot buiten de luchtvaartindustrie te compenseren. Met de extra aankoop van SAF draagt een passagier bij aan minder gebruik van fossiele kerosine, en daarmee aan een directe vermindering van CO2-uitstoot als gevolg van het vliegen. Ook hiervoor geldt dat het volledige bedrag dat wordt opgehaald wordt gebruikt om SAF in te kopen.

Aankoop SAF

In 2011 voerde KLM ‘s werelds eerste commerciële vlucht op bijgemengde biofuel uit. In februari van dit jaar vlogen we voor het eerst met bijgemengde duurzame synthetische brandstof. Voor SAF richt KLM zich op alle technologieën naast elkaar: op basis van gebruikt kookvet, bosbouwresiduen en duurzame synthetische SAF. KLM is op dit moment bezig relatief grote volumes SAF aan te kopen en er zijn inmiddels diverse afname-commitments met leveranciers aangegaan. Hierdoor is de bijmenging vanuit Amsterdam geborgd en kan KLM voldoen aan de aanvullende vraag van passagiers via het CO2ZERO-programma, van partners in het KLM Corporate SAF Programma en het Air France-KLM-Martinair Cargo SAF Programma en draagt het bij aan het behalen van de CO2-reductiedoelstellingen van KLM.