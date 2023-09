Vanaf vandaag kunnen reisagenten die bij Corendon boeken, bijdragen aan CO2-reductie door Sustainable Aviation Fuel te kopen, afgekort SAF. SAF is een duurzamere brandstof die gemaakt wordt van onder andere frituurvet en landbouwafval. Daardoor zorgt het voor minder CO2-uitstoot dan normale kerosine. Bij iedere boeking kan de reisagent zelf bepalen hoeveel hij zelf of namens zijn klant wil bijdragen aan SAF.

Eenvoudig verminderen

Tijdens het boeken van een vakantie kan de reisagent simpelweg aanvinken om een deel van de CO2-uitstoot te verminderen met SAF. Ook op een later moment is dit nog mogelijk: via een online tool kunnen de reisgegevens ingevuld worden, waarmee automatisch de CO2-uitstoot van de vliegreis wordt berekend. Vervolgens kan men kiezen hoeveel CO2-uitstoot verminderd moet worden door het gebruik van duurzame kerosine (SAF).

Investeren in de toekomst

Dat de mogelijkheid om SAF te kopen binnen de retail vandaag wordt gelanceerd is geen toeval. “27 september is World Tourism Day en die staat dit jaar in het teken van investeren in de toekomst”, aldus Floor Bregman (MVO Manager Corendon). “Dat wil Corendon samen met haar retailpartners blijven doen.” Corendon investeert zelf namelijk ook in SAF: dit jaar 1% van de totale brandstofbehoefte. “Dat lijkt weinig, maar vergt een flinke investering. Die doen we onverplicht.”

De duurzamere brandstof is nu nog kostbaar en schaars, maar zorgt wel daadwerkelijk voor minder uitstoot. Hoe meer er gezamenlijk geïnvesteerd wordt in SAF, hoe meer ervan gekocht en gebruikt kan worden. “Om de verkoop van SAF extra te stimuleren reikt Corendon tijdens de Vakantiebeurs in januari een prijs uit voor de retailpartner die de meeste SAF heeft gekocht, afgewogen tegen de omzet “, vult Rutgher Verstrepen (Salesmanager Retail) aan. “CO2 reduceren en compenseren is niet iets nieuws en doet Corendon al geruime tijd, maar dat de retail deze mogelijkheid via Corendon kan aanbieden is wel een nieuwe stap.”

Compenseren versus reduceren

Corendon legt zich volledig toe op het verminderen van de CO2-uitstoot, maar vooralsnog is het door de hoge kosten en beperkte beschikbaarheid niet mogelijk om 100% op SAF te vliegen. Daarom worden de zakelijke vluchten van niet-betalende klanten, zoals medewerkers, journalisten en studiereisdeelnemers standaard ieder jaar gecompenseerd met zogenaamde offset projecten die voldoen aan de hoogste kwaliteitsstandaarden. Dit zijn bijvoorbeeld projecten voor het aanplanten van bomen of het ontwikkelen van windmolenparken. Hoewel compenseren niet dé oplossing is voor het klimaatprobleem, helpt het wel.

Naast de compensatie die standaard is inbegrepen bij de studiereizen, kunnen reisagenten nu ook aanvullend hun uitstoot reduceren met SAF. Dat Corendon deze mogelijkheid voor studiereizen aanbiedt is ook nieuw. “Eigenlijk best gek dat dit niet eerder is gedaan. Hopelijk zetten wij hiermee een nieuwe standaard in de branche”, aldus Verstrepen.