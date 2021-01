KLM blijft inzetten op duurzame vliegtuigbrandstof met KLM Corporate SAF Programma

Het Corporate BioFuel Programma van KLM heet voortaan KLM Corporate SAF Programma. SAF staat voor Sustainable Aviation Fuel. KLM kiest voor deze nieuwe naam om te verduidelijken dat de brandstof die zij inkoopt, duurzaam is en wordt gemaakt van grondstoffen die bijvoorbeeld geen ontbossing veroorzaken of de voedselproductie verdringen. Tegelijk met de nieuwe naam wordt het programma voortaan ook buiten Nederland onder de aandacht gebracht van het bedrijfsleven.

“Sustainable Aviation Fuel, duurzame vliegtuigbrandstof is niet noodzakelijkerwijs hetzelfde als biobrandstof. Iets wat is gemaakt van organische grondstoffen, hoeft namelijk niet ook duurzaam te zijn. Dit levert verwarring op,” legt Karel Bockstael, vice president Sustainability bij KLM, uit. “Voor KLM past de term SAF beter bij de alternatieven voor fossiele brandstof die we gebruiken. Het gaat om echt duurzame brandstof die bijvoorbeeld niet leidt tot ontbossing of in de plaats komt van voedselproductie. Onder SAF valt bovendien ook alternatieve brandstof die bijvoorbeeld wordt gemaakt van CO2, hernieuwbare energie en water, oftewel synthetische kerosine. Daarin zien we veel positieve ontwikkelingen. Daarom is een naamsverandering van het corporate programma een logische stap.”

Zestien leden

Het KLM Corporate SAF Programma werd in 2012 geïntroduceerd en telt inmiddels zestien partners, zoals ABN AMRO, Royal Schiphol Group en Arcadis. Dit zijn bedrijven en instellingen die de aankoop van SAF door KLM mede helpen te financieren om zo de CO2-impact van hun zakelijke reiskilometers te verminderen. Het gebruik van SAF kan namelijk tot 85% minder CO2 uitstoten dan fossiele kerosine, maar is door schaarste op de markt en hoge productiekosten nog drie keer zo duur. De SAF die KLM inkoopt wordt vermengd met fossiele kerosine en vervolgens in het brandstofaanvoersysteem op Schiphol en in Los Angeles bijgepompt. Op beide locaties wordt de SAF lokaal geproduceerd en aangevoerd. In totaal ging het in 2019 om minder dan 1% van de totale brandstofbehoefte van KLM.

“Dat is natuurlijk minder dan we zouden willen. Er is veel meer nodig om substantiële CO2-reductie te bereiken” zegt Harm Kreulen, directeur KLM Nederland. “Daarom blijven we het KLM Corporate SAF Programma actief onder de aandacht brengen van onze klanten, juist in deze crisistijd. Dit is het moment om te bouwen aan een duurzamere KLM. Het drastisch verminderen van onze CO2-voetafdruk met behulp van vlootmodernisering, operationele efficiency en SAF spelen daarin een essentiële rol.”

Air France KLM Martinair Cargo SAF Programma

Sinds begin van dit jaar kunnen ook vrachtklanten de ontwikkeling en productie van SAF stimuleren. Daarvoor is het Air France KLM Martinair Cargo SAF Programma opgericht. Kühne+Nagel is de eerste klant die heeft besloten om voor alle vrachtkilometers van hun zendingen op de route Los Angeles-Amsterdam in SAF te investeren.

Fly Responsibly

Het KLM Corporate SAF Programma past perfect binnen het Fly Responsibly-initiatief dat KLM in 2019 lanceerde. KLM neemt met Fly Responsibly het voortouw om een duurzamere toekomst voor de luchtvaart te realiseren. Dit doet de luchtvaartmaatschappij onder andere door al haar producten en processen nu en in de toekomst nog duurzamer te maken. Maar echte vooruitgang wordt pas geboekt als de hele sector daarin samenwerkt. Als onderdeel van Fly Responsibly nodigt KLM passagiers uit om gebruik te maken van het CO2-compensatieprogramma CO2ZERO en vraagt de luchtvaartmaatschappij bedrijven om hun zakenreizen te verduurzamen door deel te nemen aan het KLM Corporate SAF Programma en vrachtklanten om hetzelfde te doen met hun ladingen via het Air France KLM Martinair Cargo SAF Programma.