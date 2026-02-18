Neste en World Fuel Services verlengen hun samenwerking met een nieuw vijfjarig contract dat de beschikbaarheid van duurzame vliegtuigbrandstof (SAF) in Europa aanzienlijk vergroot. Door de overeenkomst kan World Fuel SAF leveren op meer dan honderd luchthavens binnen het Britse en Europese netwerk van het bedrijf.

Met het contract verstevigt World Fuel zijn positie om aan de groeiende vraag en regelgeving rond duurzame brandstoffen te voldoen, waaronder de Europese ReFuelEU Aviation-verordening en de Britse SAF-verplichting. Via het netwerk van World Fuel wordt de brandstof beschikbaar voor de commerciële, zakelijke en algemene luchtvaartsector.

De uitbreiding bouwt voort op een langdurige samenwerking waarbij de distributie- en infrastructuurcapaciteiten van World Fuel worden gecombineerd met de productie- en leveringscapaciteit van Neste. Een belangrijk onderdeel daarvan is de raffinaderij voor hernieuwbare brandstoffen in Rotterdam, die momenteel tot vijfhonderdduizend ton SAF per jaar kan produceren.

De nieuwe overeenkomst speelt in op de snelle groei van Neste’s productievolume: het bedrijf verhoogt zijn wereldwijde capaciteit van 1,5 miljoen ton SAF per jaar naar 2,2 miljoen ton in 2027. Door gebruik te maken van het Europese luchthaven­netwerk van World Fuel wordt de beschikbaarheid van SAF voor luchtvaartmaatschappijen verder vergroot.

SAF, geproduceerd uit hernieuwbare afval- en reststromen zoals gebruikt frituurvet en dierlijk vet, kan in zuivere vorm de CO₂‑uitstoot over de levenscyclus met tot tachtig procent verminderen ten opzichte van fossiele kerosine. De brandstof is gecertificeerd voor commerciële inzet en kan tot vijftig procent worden bijgemengd in bestaande motoren en infrastructuur.