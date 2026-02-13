SkyNRG heeft de financiering rond voor zijn SAF-productiefaciliteit DSL-01 in het chemiepark Delfzijl in het noorden van Nederland. Zodra de fabriek operationeel is, zal deze jaarlijks 100.000 ton SAF produceren en 35.000 ton duurzame bijproducten, waaronder biobased propaan, butaan en nafta. De fabriek zal gebruikmaken van de hydro geproduceerde esters- en vetzuren (HEFA)-route, dankzij de HydroFlex-technologie van Topsoe.

Na verloop van tijd zal de levenscyclus-broeikasgasreductie van SAF geproduceerd bij DSL-01 naar verwachting stijgen van ongeveer 80% naar meer dan 90%, door de toenemende beschikbaarheid van Nederlandse hernieuwbare energie en een verminderde afhankelijkheid van aardgas. Het project zal het regionale groene industriële cluster versterken en bijdragen aan de duurzaamheidsambities van Groningen Seaports en de provincie Groningen.

Nu alle vergunningen zijn goedgekeurd en de project- en financieringsovereenkomsten zijn afgerond, wordt met deze mijlpaal een ontwikkelingsperiode van zeven jaar afgesloten. Dit weerspiegelt de evolutie van SkyNRG van een bedrijf dat zich richtte op de inkoop en distributie van SAF naar een eigenaar en beheerder van SAF-productiecapaciteit. De bouw is begonnen en de opstart wordt medio 2028 verwacht.

KLM – Koninklijke Luchtvaart Maatschappij is de belangrijkste afnemer van de geproduceerde SAF. De volumes ondersteunen de luchtvaartmaatschappij bij het realiseren van haar duurzaamheidsambities en het voldoen aan de Europese regelgeving.

DSL-01 is de eerste SAF-fabriek op commerciële schaal die projectfinanciering zonder regres heeft erkregen. Deze mijlpaal toont het groeiende vertrouwen van de markt in schaalbare SAF-productie en biedt een model voor toekomstige duurzame brandstof projecten wereldwijd. Met de financiële afronding brengt het project bestaande en nieuwe aandeelhouders samen, waaronder KLM, Macquarie Group, APG en minderheidsaandeelhouders. Evercore trad op als enige adviseur voor aandelenfinanciering, terwijl Clifford Chance als juridisch adviseur diende. Technip Energies zal fungeren als EPC-aannemer en leiding geven aan een sterke selectie van internationale en nationale leveranciers en onderaannemers.

Naast DSL-01 ontwikkelt SkyNRG samen met wereldwijde SAF-partner Boeing het Project Wigeon in het noordwesten van de Verenigde Staten. In Noord-Zweden ontwikkelt SkyNRG ook het Project SkyKraft met Skellefteå Kraft, een e-SAF-faciliteit die duurzame vliegtuigbrandstof zal produceren uit hernieuwbare elektriciteit, groene waterstof en biogene CO2

.

De financiering van het project wordt ondersteund door een groep van internationale investeerders, commerciële kredietverstrekkers en adviseurs, terwijl Clifford Chance als juridisch adviseur optrad. De financiële adviesrol werd vervuld door Crédit Agricole Corporate and Investment Bank als hoofd financieel adviseur, ondersteund door ABN AMRO Bank N.V. als lokaal financieel adviseur. De financiering werd verstrekt door een consortium van kredietverstrekkers bestaande uit ABN AMRO Bank N.V., BNP Paribas, Coöperatieve Rabobank U.A., Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Deutsche Bank AG, ING Bank N.V., Mizuho Bank Ltd., Natixis, Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Société Générale, Standard Chartered Bank en UniCredit Bank Austria AG.

SkyNRG benoemde ING Bank N.V. als Facility Agent. SkyNRG wil haar Round A-geldverstrekkers bedanken: KLM, NOM, Groninger Groeifonds, SHV en Royal Schiphol Group, voor hun voortdurende inzet en vertrouwen in het DSL-01-project. Hun langdurige steun heeft een belangrijke rol gespeeld bij de ontwikkeling van de fabriek en het versterken van de basis voor de productie van SAF in Nederland.

SkyNRG CEO en mede-oprichter Maarten van Dijk zei: “Het bereiken van deze belangrijke mijlpaal in de ontwikkeling van onze DSL-01-faciliteit betekent een belangrijke stap in onze transitie naar eigenaar en exploitant van SAF-productiecapaciteit. Ik ben trots op ons team en onze partners, die ondanks de complexiteit hard hebben doorgewerkt en aanzienlijke uitdagingen hebben overwonnen om het project tot dit punt te brengen. Het is van cruciaal belang dat we de wereldwijde productie van SAF verhogen, zodat toekomstige generaties kunnen vliegen wanneer dat nodig is en SAF speelt een essentiële rol in het koolstofarm maken van de luchtvaart.“