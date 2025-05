Vandaag werd in de Jaarbeurs in Utrecht het Klimaatexamen 2025 afgesloten. De tweede editie van het landelijke evenement was een groot succes. In totaal werd het examen op 123 locaties afgenomen, waaronder 44 scholen en universiteiten, 32 overheidslocaties en 30 bedrijfslocaties. Totaal maakten meer dan 3.000 kandidaten het examen, en online namen nog eens 5.000 mensen deel. Daarmee laat het Klimaatexamen 2025 een duidelijke groei zien ten opzichte van vorig jaar – zowel in bereik als in betrokkenheid.

In één jaar meer dan vertienvoudigd

Wat begon als een kleinschalig initiatief, groeide in een jaar uit tot een landelijk evenement. Vond het Klimaatexamen in 2024 nog plaats op 11 locaties, dit jaar waren dat er maar liefst 123, verspreid over alle provincies van Nederland. Deelnemers omschreven het examen als moeilijk, confronterend, maar vooral ook leerzaam. Precies dat was de bedoeling: niet alleen kennis toetsen, maar vooral kennis bijbrengen.

Om deze kennis wetenschappelijk te borgen heeft Klimaatexamen dit jaar een examencommissie, bestaande uit experts en wetenschappers van diverse Universiteiten en (kennis)instellingen, waaronder het KNMI.

Hoofddirecteur van het KNMI Maarten van Aalst: “Het Klimaatexamen is een fantastisch initiatief om de kennis over klimaatverandering te vergroten. Deels over de oorzaak en de gevolgen van klimaatverandering waar we ons als KNMI elke dag op richten, maar vooral ook over wat je

zelf kunt doen. Het is leuk om te doen, leerzaam en hier en daar misschien ook confronterend.”

Ankie van Wersch, directeur-bestuurder bij MVO NL, nam deel aan het Klimaatexamen en benadrukte de cruciale rol van kennis om verandering teweeg te brengen: “De toekomst schreeuwt om verandering. We weten dat elke verandering uiteindelijk begint bij inzicht. Bij het wat en het

waarom. Het Klimaatexamen biedt dat inzicht én verbindt. Een perfecte basis voor actie naar een economie die klopt.”

Actie stimuleren door kennis te vergroten

Het Klimaatexamen 2025 bood een breed overzicht van de klimaatcrisis, met aandacht voor de oorzaken, gevolgen, oplossingen en adaptatie. Ook de rol van overheden en bedrijven in de energietransitie en het voorkomen van verdere schade kwam aan bod.

Het laatste deel van het Klimaatexamen ging over wat mensen zélf kunnen doen. Geen vingerwijzen, maar perspectief bieden: hoe kleine acties bijdragen aan grotere verandering, en zo een gevoel van onmacht kunnen doorbreken.

Joost Brinkman, initiator van het Klimaatexamen en ambassadeur voor het Europees Klimaatpact: “Een heleboel mensen samen kunnen het verschil maken: bijvoorbeeld door samen actie te voeren, door samen te werken, door samen kleine en grote veranderingen door te voeren. Bedrijven zijn uiteindelijk ook mensen; de transitie is mensenwerk. Door kennis te vergroten, de ogen (verder) te openen, willen we actie aanwakkeren. Beter weten, is beter doen. Daar wil het Klimaatexamen aan bijdragen.”

Ook Michel Heijdra, Directeur-generaal Klimaat en Energie bij het ministerie van Klimaat en Groene Groei, die het Klimaatexamen opende op 15 mei, wees op de kracht van kennis: “In een wereld die steeds vaker feitenvrij beleid maakt, is het mooi dat er een initiatief is als het

Klimaatexamen om deelnemers met de neus op de feiten te drukken en oplossingen aan te reiken hoe effectief om te gaan met bestaande klimaatverandering en om verdere zo veel mogelijk te beperken.”

(Online) meedoen kan nog

Op 30 mei vinden in Assen en Zutphen de laatste Klimaatexamens plaats op locatie. Tot eind juni kan iedereen in Nederland het examen online maken: www.klimaatexamen.nl/online

Over het Klimaatexamen

Het Klimaatexamen is een initiatief van Darel Education en wordt mede mogelijk gemaakt door de provincies Zeeland, Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht, Univé en door het KNMI, Universiteit van Utrecht, Milieu Centraal, Energie Beheer Nederland, Stichting Klimaatgesprekken

en de Jonge Klimaatbeweging.