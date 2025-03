Een stroomnet dat alsmaar voller raakt, smeltende gletsjers die onze zoetwatervoorraad in gevaar brengen en een toenemende vraag naar grondstoffen als lithium, uranium en kobalt. Zomaar een paar krantenkoppen van de afgelopen weken. Maar geen paniek! Tijdens de Best Climate Action & Energy Paper Award-ceremonie – die op dinsdag 18 maart 2025 plaatsvindt – pitchen negen jonge wetenschappers (TU Delft) hun onderzoeksresultaten. Negen frisse inzichten, en soms zelfs baanbrekende ideeën, die niet alleen de problemen van vandaag tackelen, maar ook de wereld van morgen veiliger, schoner en veerkrachtiger maken.

Negen inzichten die volgens Herman Russchenberg, hoogleraar atmosfeeronderzoek én Pro Vice Rector Magnificus voor Climate Action, welkom en inspirerend zijn. ‘Met zo’n duizend klimaat- en energiewetenschappers is TU Delft een van de grootste onderzoeksinstituten in Europa op dit gebied. Een belangrijke taak, want het klimaatprobleem is ingewikkeld en urgent. Maar begrijpen alleen is niet genoeg. We willen als TU Delft óók oplossingen bieden – concrete acties. En precies dát doen we tijdens de Best Climate Action & Energy Paper Award-ceremonie. Negen jonge onderzoekers laten zien dat verandering begint met lef. De toekomst wordt niet bepaald door de obstakels die we tegenkomen, maar door de moed van degenen die nieuwe wegen durven in te slaan. De kracht van deze negen inzichten zit niet alleen in het begrijpen van de wereld zoals die nu is, maar vooral in het creëren van een wereld zoals die zou kúnnen zijn. En dat stemt mij hoopvol.’

Dat laatste beaamt Peter Palensky, expert op het gebied van intelligente elektriciteitsnetwerken en voorzitter van het Delft Energy Initiative. Palensky: ‘Het is alsof we op een keerpunt in de geschiedenis staan, en wij de kans én de mogelijkheden hebben om de wereld ten goede te veranderen. Daarom nodig ik iedereen van harte uit om dinsdag 18 maart 2025 naar het prachtige Co-Creation Centre te komen. Daar zullen we samen de inzichten van deze negen jonge onderzoekers vieren. Zij smeden ideeën om tot acties en laten zien dat hun doorbraakideeën de motor zijn achter de verandering die we zo hard nodig hebben.’

Op dinsdag 18 maart 2025 strijden negen finalisten om twee hoofdprijzen: de Best Climate Action Paper Award én de Best Energy Paper Award. De ceremonie start om 15:00 uur in het Co-Creation Centre op The Green Village. Het evenement wordt geopend door professor Herman Russchenberg en professor Peter Palensky, waarna de negen jonge onderzoekers hun papers presenteren. We sluiten af met de bekendmaking van de winnaars én een borrel rond de klok van vijf.

Lees meer over de 9 inzendingen