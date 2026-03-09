Snellaadbedrijf Fastned heeft een batterijsysteem in gebruik genomen bij haar station Bisde langs de A2 bij Beesd, om te kunnen voldoen aan de snelgroeiende laadvraag van elektrische voertuigen ondanks de beperkingen op het stroomnet. De batterij zorgt ervoor dat klanten bij het station betrouwbaar kunnen blijven snelladen, zonder onnodige wachttijden. Het project maakt deel uit van Fastned’s bredere aanpak om de capaciteit op bestaande stations uit te breiden en nieuwe locaties te ondersteunen in gebieden die te maken hebben met netcongestie.

In heel Nederland beperkt netcongestie in toenemende mate nieuwe en verzwaarde aansluitingen, waarbij de versterking van het net vaak jaren op zich laat wachten. Bij Bisde, met op dit moment tien laadplekken, is er ruim voldoende fysieke ruimte om meer auto’s tegelijk te snelladen, maar de huidige netaansluiting beperkt het piekvermogen van de locatie en de mogelijkheid om extra laadcapaciteit toe te voegen. De nieuwe batterij fungeert daarom als buffer: hij levert extra vermogen tijdens drukke perioden en verdubbelt de beschikbare capaciteit, waardoor tot tien auto’s gelijktijdig kunnen snelladen zonder het net te overbelasten.

Oplossingen voor de korte termijn, flexibiliteit nodig voor de lange termijn

Fastned benadrukt dat batterijen een belangrijke tijdelijke maatregel zijn om extra laadcapaciteit te creëren, maar geen structurele oplossing voor het probleem van netcongestie. Bovendien vindt snelladen vaak overdag plaats, op momenten dat er juist meer ruimte is op het elektriciteitsnet. Ongeveer 80% van het snelladen bij Fastned-stations gebeurt buiten de piekmomenten. Dit vraagt om meer flexibiliteit in hoe capaciteit wordt toegewezen en in de soorten contracten die netbeheerders aanbieden.

“Met flexibele capaciteit kunnen netbeheerders en marktpartijen het netwerk veel efficiënter gebruiken, zodat laadinfrastructuur kan meegroeien met de groei van elektrische mobiliteit, zonder dat overal eerst grote netverzwaringen nodig zijn. Batterijen zoals deze kunnen helpen de komende jaren te overbruggen, maar de langetermijnoplossing is, naast verzwaring van het net, meer flexibele capaciteit vanuit netbeheerders. Overheid en netbeheerders moeten meer ruimte geven aan partijen die willen meedenken over oplossingen. Bij Fastned staan we klaar om Nederland te voorzien van hoogwaardige snellaadinfrastructuur.” – Martijn Repko, Country Director Nederland bij Fastned

Proeflocaties om verdere groei mogelijk te maken

De inzet van de batterij bij Bisde bouwt voort op eerdere ervaringen met een vergelijkbare oplossing bij Fastned’s station Lingehorst. Deze stations dienen als proeflocaties en de oplossingen kunnen ook op andere locaties met beperkingen worden ingezet. Op deze manier wil Fastned de sterke groei van elektrisch rijden blijven faciliteren totdat structurele oplossingen voor netcongestie beschikbaar zijn, om zo de mobiliteit in Nederland te blijven ondersteunen.

Foto: Fastned / Andy Smulders