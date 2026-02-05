Ziekenhuis CWZ ondertekende de ‘Green Deal Duurzame Zorg 3.0’. CWZ ontving als bewijs hiervan een oorkonde van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Portefeuillehouder duurzaamheid van de raad van bestuur Jos Wannet is in zijn nopjes: ‘Duurzaamheid is voor ons geen bijzaak, maar steeds meer verweven met de zorg die wij als ziekenhuis bieden. We zijn zeer gemotiveerd om onze milieu- en klimaatimpact te verminderen.’ Het ziekenhuis heeft een ambitiedocument duurzaamheid 2025-2030 opgesteld, waarin de ambities voor de komende jaren staan beschreven.

Kernwaarde duurzaamheid

In de nieuwe ziekenhuisstrategie is duurzaamheid een van de drie kernwaarden. Wannet: ‘Bewust en verantwoordelijk omgaan met mensen, middelen en onze omgeving is nodig, want de negatieve impact van de zorgsector op het milieu is groot. We maken ons hier zorgen over en voelen ons er verantwoordelijk voor. CWZ is gemotiveerd om zijn milieu-impact te verminderen. Daarom zetten wij de komende jaren stevig in op duurzaamheid. Niet omdat het moet, maar omdat we dat als maatschappelijke organisatie zélf belangrijk vinden. Zo bouwen we samen aan een gezonde toekomst: voor onze patiënten, onze regio en de generaties die na ons komen.’

De kracht vanuit de werkvloer

De medische staf ziet dat duurzaamheid in CWZ al breed gedragen wordt. Voorzitter Ton Dofferhoff: ‘Dat inspireert mij enorm. Overal in het ziekenhuis brengen CWZ’ers initiatieven in en voeren die ook uit. Er komen steeds meer Green Teams. De intrinsieke motivatie van al die collega’s is een enorme kracht.’ Wat nog ontbrak, was een gezamenlijke kapstok, vult Wannet aan. ‘Een onderliggende koers die richting geeft, samenhang creëert en zorgt dat we de beweging naar duurzaamheid echt kunnen voortzetten en opschalen.’

Ideeën verder brengen

Met het ambitiedocument duurzaamheid 2025-2030 zet CWZ die stap. Op het gebied van 5 thema’s zijn ambities, doelstellingen, kaders en randvoorwaarden gesteld. Het gaat om: energiebesparing en CO2-reductie, circulair werken, geneesmiddelen, gezonde leefomgeving, en bewustwording en kennis. Adviseur duurzaamheid Twan Joosten: ‘Ook geven we de organisatie concrete handvatten om ideeën verder te brengen. De insteek is om dit verder vorm te geven in een uitvoeringsplan.’

Van nieuwe afvalstromen tot herbruikbare afkolfset

In het document beschrijft Joosten een aantal lopende initiatieven: vervanging van de warmteketel door een hybride warmtepomp, gescheiden inzameling van plastic verpakkingen en drankkartons, het vergroenen van het buitenterrein, en duurzame inkoop van medische hulpmiddelen en materialen. Joosten: ‘En er gebeuren nog veel meer mooie dingen. Zo wordt door een enthousiaste deskundige steriele hulpmiddelen onderzocht of de OK de Blue Wrap kan hergebruiken in plaats van recyclen. De unit vrouw-kind vervangt de wegwerp kolfsets voor een herbruikbare variant. Ook kwam zij in december met een flink pakket aan verbeteringen zoals minder gebruik celstofmatten en steriele handschoenen en gebruik kraanwater in plaats van steriel water. Om maar wat te noemen.’

Ondertekening

Met de Green Deal beoogt de overheid de realisatie van een onomkeerbare transformatie naar zorg met minimale impact op klimaat, milieu en leefomgeving. Door de Green Deal te tekenen committeert CWZ zich met de afspraken voor dit doel. De Green Deal loopt tot en met 2026.

Op de foto v.l.n.r.: Martin Kolders, Marike Brugman-Vastbinder, Ton Dofferhoff, Jos Wannet en Twan Joosten. Dit is slechts een weerspiegeling van de CWZ’ers die hebben meegedacht en -gewerkt aan het ambitiedocument. Denk bijvoorbeeld aan de OR, Green Teams, Green Ambassadors en andere inhoudelijk betrokken collega’s.