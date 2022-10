Klarna lanceert vandaag de Conscious Brand collectie in Nederland. Deze nieuwe collectie is toegankelijk via de Klarna-app en bestaat uit 105 internationale fashion merken beoordeeld door Good on You op hun duurzaamheidsprestaties. Zo krijgen consumenten inzicht in het duurzame karakter van de modemerken die via de Conscious Brands collectie beschikbaar zijn. Via de collectie kunnen Nederlandse shoppers modemerken ontdekken en op basis van heldere informatie een bewuste en weloverwogen keuze maken. De collectie is live gegaan met een ruim aanbod aan Nederlandse merken, zoals bijvoorbeeld Kings of Indigo, Kuyichi, MUD Jeans, O My Bag en Iron Roots. De Conscious Brand collectie is samengesteld in samenwerking met Good On You, het nummer één platform voor duurzaamheidsratings voor fashion.

Klarna – de wereldwijd toonaangevende dienstverlener op het gebied van bankieren, betalingen en shoppingdiensten – maakt de Conscious Brands-collectie voor gebruikers toegankelijk via het hoofdmenu van de Klarna-app. Nederlandse shoppers kunnen hier vanaf vandaag online het gevarieerde aanbod van verantwoorde producten van bewuste merken bekijken en bestellen. De Klarna Conscious Brands-collectie bestaat uit bekende binnen- en buitenlandse modemerken die van Good On You* hoge scores hebben gekregen voor hun impact op mensen, de planeet en dieren.

Steeds grotere voorkeur voor duurzaam en verantwoord shoppen

Onder consumenten is sprake van een steeds grotere behoefte aan producten die op een duurzame en sociaal verantwoorde manier zijn gemaakt. Zo blijkt uit internationaal onderzoek dat het aantal zoekopdrachten naar duurzame goederen in de afgelopen vijf jaar met 71 procent is gestegen**. Daarnaast komt uit Klarna’s Shopping Pulse*** naar voren dat één op de drie consumenten het belangrijk vindt dat merken zich op een duurzame en maatschappelijk verantwoorde manier gedragen. Ook komt in dit onderzoek naar voren dat bijna 20% van de Nederlandse shoppers rekening houdt met de impact van de bezorgmethode van hun bestelling. En dat ruim 1 op de 5 shoppers nu al bewust kiest voor merken die optreden bij met maatschappelijke en ethische onderwerpen.

“Transparantie speelt een cruciale rol in de aankoopbeslissing. Zo verwachten steeds meer consumenten inzichten van merken te ontvangen in hoe producten worden gemaakt en wat hiervan de sociale- en milieueffecten zijn.”, zegt Wilko Klaassen, Directeur van Klarna Nederland. “Door de overvloed aan productinformatie is het echter niet altijd eenvoudig een bewuste keuze te maken. Met Klarna’s Conscious Brands willen we hierin verandering brengen.”

Helpen bij het maken van duurzame keuzes

De Klarna Conscious Brand-collectie volgt op de introductie in de Klarna app van Klarna’s CO2-emissie tracker. Met deze functie biedt zij shoppers de mogelijkheid om de geschatte CO2-voetafdruk van aankopen in te zien, en indien gewenst, te doneren aan klimaat-positieve projecten. Met de Conscious Brand-collectie zet Klarna een opnieuw een belangrijke stap om consumenten te inspireren en inzicht te bieden in het aanbod van mode dat op een duurzame en sociaal verantwoorde manier is geproduceerd.

“De mode-industrie staat voor de grote uitdaging om haar milieu-impact te controleren. De consument verwacht van modemerken dat zij zichtbaar maken wat ze doen om op een duurzame en eerlijke manier te opereren. Met de Conscious Brands collectie maken we inzichtelijk welke merken concrete stappen zetten en stellen we de consument in staat geïnformeerde aankoopbeslissingen te nemen”, zegt Salah Said, Head of Sustainability bij Klarna. “Met het live gaan van Klarna’s Conscious Brand-collectie in Nederland, in samenwerking met Good on You, kunnen nu óók Nederlandse consumenten de sociale en milieueffecten van fashion merken beter beoordelen en helpen we hen op een bewuste manier te shoppen.”

De Klarna Conscious Brands-collectie is wereldwijd beschikbaar in achttien landen, waaronder de Verenigde Staten, Nieuw-Zeeland, Australië, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Oostenrijk, Polen, Italië, Zweden, Noorwegen, Finland, Denemarken, Frankrijk, Spanje, Portugal, België en Nederland.