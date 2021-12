kitikate opent eerste Nederlandse vestiging in Stadshart Amstelveen

Aanstaande donderdag 16 december openen de deuren van de babykledingmerk kitikate. Het merk heeft in de afgelopen vier jaar meer dan 50 winkels geopend in Europa en maakt nu haar entree in Nederland met een eerste vestiging in Stadshart Amstelveen. Kenmerkend voor kitikate is dat de babykleding is gemaakt van 100% biologisch katoen en dat het het Global Organic Textile Standard-keurmerk mag dragen. GOTS is een internationaal keurmerk met hoge standaarden dat beoordeelt of textiel milieuvriendelijk en sociaal verantwoord geproduceerd is. De brede collectie bestaat uit kleding voor jongens en meisjes in zachte kleuren en met vrolijke prints, maar ook schoenen, accessoires, textiel zoals kussens en beddengoed, en cadeaugeschenken. Bezoekers van Stadshart Amstelveen worden getrakteerd op een openingsactie van 20% korting op het gehele assortiment die geldig is t/m 31 december 2021. kitikate bevindt zich naast The Athlete’s Foot en tegenover Ziengs op Binnenhof 35.

“Onze pasgeboren dochter gaf ons de inspiratie om kitikate naar Nederland te halen en de naam uit te breiden in Europa”, vertellen eigenaren Cagdas Uysal en Dilan Varol-Uysal. “Wij willen enkel en alleen het beste voor haar en daar hoort duurzame kleding bij. Het is ons doel om zoveel mogelijk ouders en verzorgers bekend te laten maken met kitikate en hen te stimuleren duurzame kleding aan te schaffen voor hun pasgeboren baby’s of voor de baby’s in hun omgeving. Onze eerste winkel openen wij met trots in het prachtige winkelcentrum van Stadshart Amstelveen. De ambitie is om op korte termijn uit te breiden in andere grotere steden van de Benelux. Hopelijk tot snel!”

Het GOTS-keurmerk

Bij het vergeven van het Global Organic Textile Standard-keurmerk wordt er gekeken naar de hele keten. Van de oogst, productie en de ruwe bewerking van draad en stof tot de eindbewerking en verwerking tot duurzame kleding. Om het keurmerk te mogen dragen gelden strenge regels en richtlijnen. Bedrijven worden jaarlijks gecontroleerd door onafhankelijke controleurs. Een GOTS-stof heeft tal van voordelen voor het milieu en de gezondheid. Zo is er tijdens de katoenteelt geen gebruik gemaakt van kunstmest en zijn er bij het verfproces geen schadelijke chemicaliën betrokken. Ook wordt er rekening gehouden met zo min mogelijk uitstoot van broeikassen en zo min mogelijk water en energieverbruik. Daarnaast wordt er niet alleen gekeken naar milieuaspecten, maar ook naar de werkomstandigheden. Denk bijvoorbeeld aan minimumloon, verbod op kinderarbeid en de garantie van een veilige en hygiënische werkomgeving.