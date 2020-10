Kipster ontwikkelt Vegan ei: VEGGS

Kipster heeft een Vegan ei ontwikkeld: VEGGS. Een plantaardig ei waar geen kip aan te pas komt. VEGGS is een vloeibare goedje dat bestaat uit tal van ingrediënten, waaronder gist en eiwit van soja. Je kunt er een uitstekend roerei mee bakken.

Ongeëvenaarde mondgevoel

Ruim twee jaar hebben de kippenboeren van Kipster in het geheim aan het vegan ei ontwikkeld. Het is een lange weg om het ongeëvenaarde mondgevoel van een roerei met plantaardige ingrediënten na te bootsen. Om te komen waar het vegan ei nu staat, werkt Kipster samen met voedseltechnologen van TOP BV, studenten van Wageningen Universiteit, topkoks en tal van andere partijen, waaronder Flevo Campus.

Ruud Zanders, mede-initiatiefnemer: “In het laboratorium doen we hetzelfde als op onze boerderij. We hebben plantaardige grondstoffen en daar maken we een ei van. Op de boerderij stoppen we die grondstoffen in een kip. In de keuken van het het lab stoppen we het in een ketel.Voor VEGGS hoeft geen dier geëxploiteerd te worden en als het in de toekomst lukt om met veel minder dieren, tot misschien wel geen dieren, in ons voedsel te voorzien dan hebben we met VEGGS toch de mogelijkheid voor een heerlijk roereitje bij het ontbijt”

Dierendag 2021

Het plantaardig ei is nu in het laboratorium gelegd. Verfijnen, opschalen en het bouwen van een productiefaciliteit, de Vegan Farm, zijn de volgende stappen. Kipster streeft ernaar dat VEGGS over een jaar in de schappen van de supermarkt ligt. Op Dierendag 2021 kan Nederland ontbijten met een roerei waar geen kip aan te pas komt.