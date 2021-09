Keycycle is het eerste duurzame alternatief voor het vervangen van sloten

Keycycle is de eerste circulaire oplossing voor het vervangen van cilindersloten. Een goed slot kan een leven lang meegaan, maar wordt toch regelmatig vervangen: na een verhuizing, het wisselen van schoonmaker of het kwijtraken van een sleutel. Bij de aanschaf van nieuwe sloten worden de oude cilinders meestal weggegooid. Keycycle recyclet cilinders en geeft ze dankzij de eenvoudige ruildienst een tweede leven in een nieuwe deur. De kersverse start-up biedt daarmee een duurzaam en betaalbaar alternatief voor het vervangen van sloten.

Keycycle oprichter Folkje Lips: “Zelf je slot vervangen is haast net zo makkelijk als het verwisselen van een lamp. Veel mensen weten dit echter niet en schakelen een dure slotenmaker in. Dat kan enorm in de papieren lopen. Super zonde, zeker als je bedenkt dat het slot dat je vervangt eigenlijk nog jaren mee kan. Zo worden er veel goed werkende cilinders weggegooid, terwijl grondstoffen schaars zijn. Dat kan anders, dacht ik. Daarom zijn we Keycycle gestart: een ruildienst voor sloten. Duurzaam, gemakkelijk en veilig, zonder verborgen kosten. Je betaalt alleen voor de wissel, ongeacht hoeveel sloten je ruilt. Goed voor het milieu én je portemonnee dus.”

Hoe het werkt

Sloten vervangen via Keycycle gaat in drie eenvoudige stappen: bestellen, wisselen en opsturen. Via de bestelmodule geven klanten op welke sloten ze inleveren en wat ze er voor terug willen. Dit hoeft niet hetzelfde te zijn: zo is het bijvoorbeeld mogelijk om sloten met meer sleutels of meer SKG sterren te bestellen. Keycycle stuurt de ‘nieuwe’ sloten op, bij voorkeur naar een ander adres in verband met veiligheid. Zelf vervangen is een fluitje van een cent met behulp van een korte instructievideo. De oude cilinders kunnen dankzij het bijgevoegde verzendlabel kosteloos naar Keycycle teruggestuurd worden.

Morrelen aan de slotenmarkt

Een recycle dienst voor sloten is een nieuw concept, dat doet echter niets af aan de veiligheid. Folkje: “Met Keycycle willen we de slotenmarkt op een veilige manier verduurzamen en versimpelen. Met een data security specialist, een erkend Politiekeurmerk Veilig Wonen adviseur en een slotenexpert in het team, verzekeren we de veiligheid van zowel de data als het huis. We adviseren bijvoorbeeld om je bestelde sloten naar een ander adres te laten sturen, zodat niemand de gebruikte cilinders aan jouw woonadres kan koppelen. Zo hoef je je geen zorgen meer te maken over onbekende rondslingerende sleutels, boze exen of malafide slotenmakers.”