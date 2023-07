WeCup en Naber Plastics B.V slaan vanaf juli 2023 de handen ineen. Naber Plastics B.V dat zich op Nederlandse bodem bevindt, produceert binnenkort de nieuwe re-usable cup voor het WeCup-statiegeldsysteem. Deze nieuwe cup, die voldoet aan de eisen van de Single-use-plastic (SUP) wetgeving per 1 juli 2023, is 100% recyclebaar en gemaakt van Nederlandse stroom als de zon schijnt. Hiermee creëren WeCup en Naber Plastics B.V met de komst van de nieuwe cup het duurzaamste alternatief voor ondernemers die vanaf 1 juli 2023 aan de SUP-wetgeving moeten voldoen.

Duurzaam en lokaal ondernemen

‘Ons systeem was al simpel in gebruik en ontzorgend voor ondernemers die moeite hadden met de SUP-wetgeving. Met de komst van de nieuwe cup en de samenwerking met Naber is WeCup ook het duurzaamste alternatief van de wegwerpbeker’, laat Jody Koenders, initiatiefnemer WeCup, weten. ‘De cup wordt geproduceerd in Waalwijk, dus we maken dan geen gebruik van vervuilend en onnodig transport. Daarnaast is de productie van de cup energiezuinig én zowel de stroom als het materiaal komen nu uit Nederland. Op het dak van Naber liggen wel meer dan 6500 zonnepanelen, waardoor ze met zonnig weer CO2-neutraal produceren. De samenwerking met Naber zorgt ervoor dat we nog duurzamer en lokaler ondernemen. We zijn 100% Nederlands.’

100% recyclebaar

De nieuwe cup, die dient als vervanging voor de wegwerpbeker, is 100% recyclebaar. Koenders: ‘We gaan uit van het principe: re-use, reduce en recycle. Van polypropyleenkorrels tot WeCup en van WeCup tot een bloemenemmer. Het hele proces is duurzaam, inzichtelijk én transparant. Zo gaan we samen met Naber op weg naar een circulaire economie. We gooien niks meer weg en houden een gezonde duurzame cyclus in stand.’

Al honderden ondernemers sloten zich aan

Al meer dan 100 ondernemers uit Nederland sloten zich aan bij het WeCup-statiegeldsysteem. ‘Het is voor ondernemers een makkelijke manier om te voldoen aan de SUP-wetgeving per 1 juli 2023 én 2024’, vertelt Koenders. ‘Zij moeten vanaf dan een alternatief hebben voor wegwerpbekers. Ons systeem is simpel: je klant betaalt € 1,- euro statiegeld en die krijgt de klant weer terug bij het inleveren van de cup bij een van onze WeCup-partners. Natuurlijk kun je je cup ook omwisselen voor een nieuwe cup. Onze cup vervangt rond de 1000 wegwerpbekers en hoe meer ondernemers zich aansluiten, hoe beter het systeem. We gaan voor nooit meer single-use-plastic.’