Met de eerste grote overnamecontracten worden duizenden publieke laadpalen in verschillende Nederlandse steden vervangen. Equans zocht en vond een manier om deze laadpalen een tweede leven te geven.

“Elke dag werken we aan het realiseren van duurzame oplossingen, voor onszelf en onze klanten”, begint Aïsha Mientjes, Innovatie & Duurzaamheid manager bij de afdeling E-Mobility van Equans. “De eerste gedachte bij het vervangingscontract voor deze laadpalen was dan ook: hoe kunnen we dit zo circulair mogelijk doen?” Door nieuwe standaarden en specificaties kunnen de laadpalen niet teruggeplaatst worden in publieke ruimtes. Revisie en inzet voor andere klanten bleek dé oplossing.

De charme van imperfecties

Samen met het circulaire en sociale werkbedrijf Refurn BV ontwikkelde Equans een revisieproces. “Nadat de palen uit het veld zijn verwijderd, gaan ze naar onze partner Refurn in Apeldoorn”, legt Jochanan van der Lek, adviseur MVO & Milieu bij Equans, uit. Daar aangekomen krijgen ze eerst een grondige reiniging en controle. Werkt alles nog goed, dan krijgen de palen een nieuwe poedercoating, worden ze geüpgraded en uitvoerig getest. “Als de behuizing in mindere staat is, demonteert Refurn de laadpaal en verzamelt de componenten. Deze nemen wij dan op in onze voorraad voor eigen onderhoud.” Het poedercoaten kan met een glad of een reliëf-poeder. “Dat laatste maskeert mogelijke imperfecties uit het ‘eerdere leven’ van de paal beter. Alhoewel sommige klanten dat juist de charme vinden.”

Niet alleen duurzaam

De laadpalen zijn na revisie op veel plekken in te zetten. Zoals voor commerciële parkeerplaatsen, bedrijfsladen, onderwijsinstellingen en cursus-/opleidingscentra, organisaties met een eigen wagenpark en tijdelijke laadpunten op projectlocaties. “We hebben de eerste exemplaren op ons eigen parkeerterrein geplaatst en getest”, vult Aïsha aan. “Zo zijn we zeker van de kwaliteit en betrouwbaarheid.” Het inzetten van de gereviseerde palen is volgens Jochanan niet alleen een duurzame oplossing. “We bieden klanten hiermee een robuuste laadpaal van een kwalitatief hoog niveau, tegen minder dan de helft van de nieuwprijs. Bovendien is de levertijd, met slechts enkele maanden, kort en is er geen minimale afname. Tot slot creëren we – via Refurn en hun partner Milieuwerk in Amsterdam – werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.”

Blikvanger

De nu vrijkomende ‘EVBox G3 laadpalen’ zijn de eerste in een lange reeks. “Zo volgen er de komende jaren nog duizenden”, aldus Aïsha. “Door ze een tweede leven te geven, creëren we maximaal waardebehoud.” Jochanan wijst ook nog op kansen voor bedrijven met zonnepanelen. “Heb je nu bijvoorbeeld overcapaciteit, die je niet kunt of wilt terugleveren? Overweeg dan om de laadpalen te plaatsen voor eigen medewerkers of e-rijders uit de omgeving. Door ze in de eigen bedrijfskleur te laten coaten, maak je er een echte blikvanger van.” Equans biedt de gereviseerde laadpalen in verschillende vormen aan: van koop tot installatie tot exploitatie.