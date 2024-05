Meer dan 30 producenten, groothandelaren, interieurbedrijven en verwerkers gaan zich samen inzetten om de vloerbedekkingsketen in 2030 voor minstens 50 procent circulair te maken. Uiterlijk 2026 moet daarvoor een werkend systeem voor de inzameling en circulaire verwerking operationeel zijn. Eind april is de aanvraag voor het ‘Ketendoorbraakproject circulaire vloerbedekking’ goedgekeurd. De ketenregie en het projectmanagement zijn in handen van Partners for Innovation en KplusV.

Voor vloerbedekkingen worden op dit moment hoofdzakelijk fossiele grondstoffen gebruikt. Slechts een klein deel wordt gerecycled aan het einde van hun levensduur. Het ontbreken van een goed inzamelings- en verwerkingssysteem is een van de obstakels. Om meer circulaire manier te werken moet de hele keten samenwerken aan oplossingen.

Het doel van dit ketendoorbraakproject is om de vloerbedekkingsketen in 2030 voor 50 procent circulair te laten zijn. Dat wil zeggen dat de sector tegen die tijd minimaal 50 procent gerecyclede of biobased grondstoffen gebruikt en minimaal de helft van de afgedankte producten inzamelt en circulair verwerkt. Bovendien willen de partijen door betere onderhoudsprotocollen en hergebruik van vloerbedekking de levensduur verlengen.

Werkend systeem

Uiterlijk 2026 moet er daarvoor een werkend systeem operationeel zijn voor het inzamelen en circulair verwerken van de belangrijkste vloertypen tapijt, laminaat en vinyl. Per vloertype wordt een plan gemaakt voor de benodigde investeringen in voldoende verwerkingscapaciteit. Bovendien wil de sector in 2025 een producentenorganisatie opzetten voor de financiering en structurele samenwerking voor het circulair inzamelen en verwerken van de drie vloertypen. Om hun producten circulair te ontwerpen, werken de deelnemers in Europees verband aan ‘design for recycling’ en ‘ecodesign’ richtlijnen en de invoering van een productpaspoort. ​

Eigen strategie en tijdpad per vloertype

Dit ketendoorbraakproject is een vervolg op het initiatief dat koplopers en brancheorganisaties in 2022 hebben genomen om de transitie naar circulaire vloerbedekking te versnellen met een Moonshot-project. Uit deze verkenning is gebleken dat het wenselijk is voor de drie belangrijke productgroepen tapijt, laminaat en vinyl een eigen strategie en tijdspad te ontwikkelen. Bovendien is het essentieel om een goede verwerkingsfaciliteit operationeel te hebben voordat met grootschalige inzameling wordt begonnen. Nadat de partijen eind vorig jaar hun ambities hebben vastgelegd, hebben ze begin dit jaar een aanvraag voor een ketendoorbraakproject ingediend bij het Versnellingshuis. Deze aanvraag is nu toegekend en gegund.

Ketenregisseur

Partners for Innovation en KplusV nemen de ketenregie en het projectmanagement voor hun rekening. Zij organiseren werkgroepen voor de verschillende vloertypen en houden alle stakeholders op de hoogte van de voortgang, delen kennis en ervaringen en rapporteren jaarlijks over de voortgang.

Projectdeelnemers

Aan dit project werken al meer dan 30 bedrijven en organisaties mee vanuit de gehele keten, waaronder: